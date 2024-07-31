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Сатиричний журнал Charlie Hebdo жорстко покепкував з відкриття Олімпіади-2024

31 липня 2024 20:52
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Як Charlie Hebdo жорстко покепкував з організаторів Олімпіади-2024
Відкриття Олімпіади 2024. Фото: Pool Photo via AP
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Ще достеменно невідомо, які номери покажуть під час закриття Олімпіади-2024. Але відомий своєю неполіткоректністю журнал Charlie Hebdo вже висміяв церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі, опублікувавши карикатуру про церемонію завершення змагань.

Провокативний малюнок опубліковано в мережі X видання.

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Що відомо про церемонію закриття Олімпіади-2024

Шоу має відбутися 11 серпня. За повідомленням leParisien, в офіційних касах Олімпійських ігор вже продають квитки на місця категорії E від 45 євро. Щоб подивитися закриття змагань в категорії А, потрібно заплатити від 1600 євро.

Подробиці вистави оргкомітет тримає в таємниці, але художній керівник Томас Джоллі підтвердив, що репетиції тривають.

Відомо, що, на відміну від церемонії відкриття, де шоу тривало понад три години на різних локаціях, закриття відбуватиметься в закритому приміщенні та триватиме близько 40 хвилин. На ній виступатимуть артисти цирку, акробати й навіть паризькі пожежники.

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