Як Charlie Hebdo жорстко покепкував з організаторів Олімпіади-2024

Відкриття Олімпіади 2024. Фото: Pool Photo via AP

Ще достеменно невідомо, які номери покажуть під час закриття Олімпіади-2024. Але відомий своєю неполіткоректністю журнал Charlie Hebdo вже висміяв церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі, опублікувавши карикатуру про церемонію завершення змагань.

Провокативний малюнок опубліковано в мережі X видання.

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Карикатурист підписав малюнок: "Олімпійські ігри: церемонія закриття буде ще красивішою!"

JO : la cérémonie de clôture sera encore plus belle !



👉 Reportage en Corse où la misère n'est pas plus belle au soleil

👉 Élevage : dans toute la France, des vaches sont électrifiées par les lignes à haute tension

👉 Cérémonie d'ouverture : on a vibré !



En vente mercredi ! pic.twitter.com/3RjIKdy41F — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) July 30, 2024

Що відомо про церемонію закриття Олімпіади-2024

Шоу має відбутися 11 серпня. За повідомленням leParisien, в офіційних касах Олімпійських ігор вже продають квитки на місця категорії E від 45 євро. Щоб подивитися закриття змагань в категорії А, потрібно заплатити від 1600 євро.

Подробиці вистави оргкомітет тримає в таємниці, але художній керівник Томас Джоллі підтвердив, що репетиції тривають.

Відомо, що, на відміну від церемонії відкриття, де шоу тривало понад три години на різних локаціях, закриття відбуватиметься в закритому приміщенні та триватиме близько 40 хвилин. На ній виступатимуть артисти цирку, акробати й навіть паризькі пожежники.

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