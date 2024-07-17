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Маркевич несподівано пішов у відставку з посади тренера Карпат

17 липня 2024 15:35
Валерій Ковалевич - Редактор
Маркевич пішов у відставку із Карпат — відома причина
Мирон Маркевич під час тренування команди. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич під час підготовки "Карпат" до нового сезону в УПЛ вирішив подати у відставку з посади наставника львівської команди.

Керівництво клубу прийняло відставку Мирона Маркевича, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Мирон Маркевич не керуватиме грою "Карпат" у сезоні 2024/2025. Досвідчений фахівець повернув команду до елітного дивізіону, але серед підготовки до нової кампанії 73-річний тренер несподівано пішов з клубу.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич під час роботи у "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Причини відставки Маркевича

У суботу, 3 серпня, розпочнеться сезон 2024/2025 у чемпіонаті України з футболу. За два з половиною тижні до старту турніру "Карпати" залишились без головного тренера.

За інформацією Ігоря Бурбаса, Мирон Маркевич пішов із львівського клубу через те, що йому відмовили у декількох трансферах. Тренер розраховував на зміцнення складу, проте кандидатури футболістів, які він запропонував, було відкинуто.

Також Мирону Маркевичу не сподобалося, що новим тренером молодіжної команди "Карпат" було призначено Владислава Лупашка. Екснаставник "Інгульця" в останньому турі Першої ліги відібрав у львівської команди перше місце у турнірній таблиці.

У першому турі УПЛ у сезоні 2024/2025 "Карпати" зіграють на виїзді з "Вересом". Поки що невідомо, хто очолить львівську команду.

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спорт футбол УПЛ тренер Мирон Маркевич Карпати Львів

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