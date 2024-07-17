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Маркевич неожиданно ушел в отставку с поста тренера Карпат

17 июля 2024 15:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Маркевич ушел в отставку из Карпат — известна причина
Мирон Маркевич во время тренировки команды. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич во время подготовки "Карпат" к новому сезону в УПЛ решил подать в отставку с поста наставника львовской команды. 

Руководство клуба приняло отставку Мирона Маркевича, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Мирон Маркевич не будет руководить игрой "Карпат" в сезоне 2024/2025. Опытный специалист вернул команду в элитный дивизион, но посреди подготовки к новой кампании 73-летний тренер неожиданно ушел из клуба. 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/ 

Причины отставки Маркевича 

В субботу, 3 августа, начнется сезон 2024/2025 в чемпионате Украины по футболу. За две с половиной недели до старта турнира "Карпаты" остались без главного тренера. 

Согласно информации Игоря Бурбаса, Мирон Маркевич ушел из львовского клуба из-за того, что ему отказали в нескольких трансферах. Тренер рассчитывал на укрепление состава, однако кандидатуры футболистов, которые он предложил, были отвергнуты. 

Также Мирону Маркевичу не понравилось, что новым тренером молодежной команды "Карпат" был назначен Владислав Лупашко. Экс-наставник "Ингульца" в последнем туре Первой лиги отобрал у львовской команды первое место в турнирной таблице. 

В первом туре УПЛ в сезоне 2024/2025 "Карпаты" сыграют на выезде с "Вересом". Пока не известно, кто возглавит львовскую команду. 

Напомним, Миколенко будет играть в Италии — "Эвертон" провел переговоры с известным клубом. 

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спорт футбол УПЛ тренер Мирон Маркевич Карпаты Львов

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