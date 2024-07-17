Маркевич ушел в отставку из Карпат — известна причина

Мирон Маркевич во время тренировки команды. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич во время подготовки "Карпат" к новому сезону в УПЛ решил подать в отставку с поста наставника львовской команды.

Руководство клуба приняло отставку Мирона Маркевича, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Причины отставки Маркевича

В субботу, 3 августа, начнется сезон 2024/2025 в чемпионате Украины по футболу. За две с половиной недели до старта турнира "Карпаты" остались без главного тренера.

Согласно информации Игоря Бурбаса, Мирон Маркевич ушел из львовского клуба из-за того, что ему отказали в нескольких трансферах. Тренер рассчитывал на укрепление состава, однако кандидатуры футболистов, которые он предложил, были отвергнуты.

Также Мирону Маркевичу не понравилось, что новым тренером молодежной команды "Карпат" был назначен Владислав Лупашко. Экс-наставник "Ингульца" в последнем туре Первой лиги отобрал у львовской команды первое место в турнирной таблице.

В первом туре УПЛ в сезоне 2024/2025 "Карпаты" сыграют на выезде с "Вересом". Пока не известно, кто возглавит львовскую команду.

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