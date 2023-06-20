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Маркевич із "Карпатами" знекровили "Металіст" Ярославського: які гравці перейшли

20 червня 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Маркевич із "Карпатами" знекровили "Металіст" Ярославського: які гравці перейшли
Мирон Маркевич на стадіоні "Україна" у Львові. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після приходу на посаду головного тренера львівських "Карпат" Мирона Маркевича клуб почав велику перебудову. Відразу 15 гравців зі складу минулого сезону покинули команду.

При цьому Маркевич підписав трьох гравців з добре йому відомого харківського футбола, повідомляє "Спортивка".

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Зазначимо, що після приходу в клуб Мирона Маркевича його асистентом став рідний син Остап, який раніше тренував "Агробізнес", "Чорноморець" та "Маріуполь".

Склад "Карпат" у минулому сезоні. Фото: "Карпати"

Велика чистка

За останньому офіційною інформацією, клуб покинули 15 гравців: Сергій Горбунов, Іван Бобко, Олексій Хобленко, Данило Книш, Юрій Тлумак, Ігор Дуць, Владислав Приймак, Ростислав Тарануха, Роман Льопка, Валерій Болденков, Дмитро Махнєв, Олег Лень, Олександр Климець, Іван та Микола Когути.

Джерела повідомили, що в клуб на зміну минулорічного складу прийшли гравці "Металіста" Єгор Демченко, Єгор Картушов та Богдан Порох. З "Металісту 1925" до Львова переїхав Андрій Ременюк.

Також "Карпати" намагаються підписати контракт з атакуючим гравцем "Металіста 1925" Ростиславом Русиним.

Зазначимо, що новий контракт з клубом підписав 36-річний капітан команди Денис Кожанов.

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