Маркевич с "Карпатами" обескровили "Металлист" Ярославского: какие игроки перешли

Мирон Маркевич на стадионе "Украина" во Львове. Фото: Google

После вступления в должность главного тренера львовских "Карпат" Мирона Маркевича клуб начал большую перестройку. Сразу 15 игроков из прошлого сезона покинули команду.

При этом Маркевич подписал трех игроков из хорошо ему известного харьковского футбола, сообщает "Спортивка".

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Отметим, что после прихода в клуб Мирона Маркевича его ассистентом стал родной сын Остап, ранее тренировавший "Агробизнес", "Черноморец" и "Мариуполь".

Состав "Карпат" в прошлом сезоне. Фото: "Карпаты"

Большая чистка

По последней официальной информации, клуб покинули 15 игроков: Сергей Горбунов, Иван Бобко, Алексей Хобленко, Даниил Кныш, Юрий Тлумак, Игорь Дуць, Владислав Приймак, Ростислав Тарануха, Роман Лепка, Валерий Болденков, Дмитрий Махнев, Олег Лень, Александр Климец, Иван и Николай Когуты.

Источники сообщили, что в клуб на смену прошлогоднему составу пришли игроки "Металлиста" Егор Демченко, Егор Картушов и Богдан Порох. Из "Металлиста 1925" во Львов переехал Андрей Ременюк.

Также "Карпаты" пытаются подписать контракт с атакующим игроком "Металлиста 1925" Ростиславом Русиным.

Новый контракт с клубом подписал 36-летний капитан команды Денис Кожанов.

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