Марсель — Шахтар — стартові склади на важливий матч донеччан

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти "Марселя". Донеччанам у цій грі необхідна лише перемога

Команди вже оголосили склади на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.

Стартові склади на матч "Марсель" — "Шахтар"

На відміну від першого матчу у складі "гірників" не буде Валерія Бондаря, який перебрав жовті картки. Його у складі замінив Ярослав Ракицький.

Також відновився після травми, отриманої у першому таймі, капітан Тарас Степаненко.

"Шахтар": Рєзнік, Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Егіналду, Сікан.

"Марсель": Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клос, Кондогбія, Аріт, Унаї, Обамеянг, Мумбанья.

Стартовий склад "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Стартовий склад "Марселя". Фото: "Марсель"

Нагадаємо, "Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги.

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