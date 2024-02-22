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Марсель — Шахтер — стартовые составы на важный матч дончан

22 февраля 2024 21:19
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Агабекян Карен
редактор
Марсель — Шахтер — стартовые составы на важный матч дончан
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Марселя". Дончанам в этой игре необходима лишь победа

Команды уже огласили составы на игру, передает портал Новини.LIVE.

Стартовые составы на матч "Марсель" — "Шахтер"

В отличие от первого матча в составе "горняков" не будет перебравшего желтые карточки Валерия Бондаря. Его в составе заменил Ярослав Ракицкий.

Также восстановился после травмы, полученной в первом тайме, капитан Тарас Степаненко.

"Шахтер": Резник, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналду, Сикан.

"Марсель": Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клосс, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг, Мумбанья.

Марсель Шахтер
Стартовый состав "Шахтера". Фото: "Шахтер"
Марсель Шахтер
Стартовый состав "Марселя". Фото: "Марсель"

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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ФК Шахтер
Лига Европы
Марсель
Ярослав Ракицкий
Валерий Бондарь

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