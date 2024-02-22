Марсель — Шахтер — стартовые составы на важный матч дончан
В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Марселя". Дончанам в этой игре необходима лишь победа
Команды уже огласили составы на игру, передает портал Новини.LIVE.
Стартовые составы на матч "Марсель" — "Шахтер"
В отличие от первого матча в составе "горняков" не будет перебравшего желтые карточки Валерия Бондаря. Его в составе заменил Ярослав Ракицкий.
Также восстановился после травмы, полученной в первом тайме, капитан Тарас Степаненко.
"Шахтер": Резник, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналду, Сикан.
"Марсель": Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клосс, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг, Мумбанья.
Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.
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