Маршан назвав секрет, який допоміг йому завоювати чотири олімпійські медалі

Леон Маршан на фоні Ейфелевої вежі. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Леон Маршан став одним із найтитулованіших французьких спортсменів в історії Олімпійських ігор. У Парижі молодий плавець завоював одразу чотири золоті медалі.

Маршан встановив нові олімпійські рекорди у кожному запливі, повідомляє Le Parisien.

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Французькі вболівальники готові буквально носити 22-річного Леона Маршана на руках. Він став зіркою Олімпіади-2024 і зумів принести своїй країні чотири золоті медалі. Спортсмен із новими олімпійськими рекордами переміг у запливах 400 м комплексом, 200 м брасом, 200 м батерфляєм та 200 м комплексом.

Леон Маршан під час запливу. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Що Маршан сказав про Олімпіаду-2024

Новий олімпійський рекордсмен у плаванні заявив, що його приємно здивувала організація Ігор у Парижі. Власник чотирьох золотих медалей зізнався, що підтримка вболівальників надихала його протягом всього турніру.

"Мені здається, що я змінив Париж. Не тільки я, а всі спортсмени. Я ніколи не бачив, щоб вболівальники в такій кількості приходили на плавання, щоб нас підтримували з таким натхненням", — заявив Маршан.

Леон Маршан встановлює новий рекорд. Фото: Reuters/Marko Djurica

Плавець зізнався, що лише зараз починає усвідомлювати масштаб свого досягнення. Француз підтвердив, що має намір повернутися на Олімпіаду в Лос-Анджелесі.

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