Маршан назвав секрет, який допоміг йому завоювати чотири олімпійські медалі

Маршан пояснив, як йому вдалося стати чотириразовим олімпійським чемпіоном Парижа
Леон Маршан став одним із найтитулованіших французьких спортсменів в історії Олімпійських ігор. У Парижі молодий плавець завоював одразу чотири золоті медалі.
Маршан встановив нові олімпійські рекорди у кожному запливі, повідомляє Le Parisien.
Французькі вболівальники готові буквально носити 22-річного Леона Маршана на руках. Він став зіркою Олімпіади-2024 і зумів принести своїй країні чотири золоті медалі. Спортсмен із новими олімпійськими рекордами переміг у запливах 400 м комплексом, 200 м брасом, 200 м батерфляєм та 200 м комплексом.
Що Маршан сказав про Олімпіаду-2024
Новий олімпійський рекордсмен у плаванні заявив, що його приємно здивувала організація Ігор у Парижі. Власник чотирьох золотих медалей зізнався, що підтримка вболівальників надихала його протягом всього турніру.
"Мені здається, що я змінив Париж. Не тільки я, а всі спортсмени. Я ніколи не бачив, щоб вболівальники в такій кількості приходили на плавання, щоб нас підтримували з таким натхненням", — заявив Маршан.
Плавець зізнався, що лише зараз починає усвідомлювати масштаб свого досягнення. Француз підтвердив, що має намір повернутися на Олімпіаду в Лос-Анджелесі.
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