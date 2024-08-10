Маршан назвал секрет, который помог ему завоевать четыре олимпийские медали

Маршан объяснил, как ему удалось стать четырехкратным олимпийским чемпионом Парижа
Леон Маршан стал одним из самых титулованных французских спортсменов в истории Олимпийских игр. В Париже молодой пловец завоевал сразу четыре золотые медали.
Маршан установил новые олимпийские рекорды в каждом заплыве, сообщает Le Parisien.
Французские болельщики готовы в буквальном смысле носить 22-летнего Леона Маршана на руках. Он стал звездой Олимпиады-2024 и сумел принести своей стране четыре золотых медали. Спортсмен с новыми олимпийскими рекордами победил в заплывах 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом.
Что Маршан сказал об Олимпиаде-2024
Новый олимпийский рекордсмен в плавании заявил, что его приятно удивила организация Игр в Париже. Обладатель четырех золотых медалей признался, что поддержка болельщиков вдохновляла его на протяжении всего турнира.
"Мне кажется, что я изменил Париж. Не только я, а все спортсмены. Я никогда не видел, чтобы болельщики в таком количестве приходили на плавание, чтобы нас поддерживали с таким вдохновением", — заявил Маршан.
Пловец признался, что только сейчас начинает осознавать масштаб своего достижения. Француз подтвердил, что собирается вернуться на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
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