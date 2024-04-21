Марта Костюк розкрила секрет, як готується до фіналу в Штутгарті та чому не може заснути
Українська тенісистка Марта Костюк поділилися думками після перемоги над чешкою Маркетю Вондроушевою у півфіналі турніру WTA у Штутгарті. Також вона розповіла, як готується до фіналу з Оленою Рибакіною з Казахстану.
Крім того Марта розкрила секрет, коли засинає у Німеччині, передає Новини.LIVE.
"Безперечно, це був більш короткий матч, ніж ті, що я проводила до цього (посміхається). Відчуття чудові. Очевидно, що бути у фіналі цього турніру – це чудово. З нетерпінням чекаю на завтрашній день", — казала Костюк одразу після перемоги над Вондроушевою.
Іноді Марта спить вдень
Також українка поділилась подробицями процесу відновлення після матчів та своїм режимом сна.
"Дві ночі поспіль я лягала спати о третій годині ночі. Після ігор у мене були відновлювальні процедури, душ, їжа і таке інше. Тож ночі справді були дуже короткими. Як правило, я можу подрімати вдень перед своїм вечірнім матчем, але сьогодні наш поєдинок був раніше, тому я не мав денного сну. Але сьогодні, дякувати Богу, я зможу лягти спати раніше, ніж в інші дні", — зізналась українська тенісистка.
За словами Марти процес відновлення завжди різний. Вона намагається відновитись ментально, фізично, наскільки це можливо, і якнайшвидше забути про матч, щоб він пішов з голови.
"Коли я йшла з корту, я пожартувала: "Вау, таке відчуття, що у мене сьогодні був вихідний порівняно з іншими днями", тому що насправді цей поєдинок був у два рази коротшим, ніж матч із Лаурою Зігемунд у першому колі (тоді Марта провела на корті 3 години 10 хвилин).
Unbelievable, @marta_kostyuk! 🤯#porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/AKxcmDxB95— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 20, 2024
Отже, тіло відчуває це. Воно відчуває різницю. Так, щиро кажучи, я почуваюся дуже добре і готова до завтрашнього дня", — впевнена спортсменка.
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