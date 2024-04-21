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Марта Костюк раскрыла секрет, как готовится к финалу в Штутгарте и почему не может заснуть

21 апреля 2024 11:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Марта Костюк раскрыла секрет, как готовится к финалу в Штутгарте и почему не может заснуть
Марта Костюк. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мыслями после победы над чешкой Маркетою Вондроушевой в полуфинале турнира WTA в Штутгарте. Также она рассказала, как готовится к финалу с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Кроме того, Марта раскрыла секрет, когда засыпает в Германии, передает Новини.LIVE.

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"Безусловно, это был более короткий матч, чем те, что я проводила до этого (улыбается). Ощущения замечательные. Очевидно, что быть в финале этого турнира – это здорово. С нетерпением жду завтрашнего дня", — говорила Костюк сразу после победы над Вондроушевой.

Иногда Марта спит днем

Также украинка поделилась подробностями процесса обновления после матчей и своим режимом сна.

"Две ночи подряд я ложилась спать в три часа ночи. После игр у меня были восстановительные процедуры, душ, еда и так далее. Так что ночи действительно были очень короткими. Как правило, я могу подремать днем перед своим вечерним матчем, но сегодня наш поединок был раньше, поэтому у меня не было дневного сна. Но сегодня, слава Богу, я смогу лечь спать раньше, чем в другие дни", — призналась украинская теннисистка.

По словам Марты процесс восстановления всегда разный. Она пытается восстановиться ментально, физически, насколько это возможно, и как можно быстрее забыть матч, чтобы он ушел с головы.

"Когда я уходила из корта, я пошутила: "Вау, такое ощущение, что у меня сегодня был выходной по сравнению с другими днями", потому что на самом деле этот поединок был в два раза короче, чем матч с Лаурой Зигемунд в первом круге (тогда Марта провела на корте 3 часа (10 минут).

Итак, тело ощущает это. Оно ощущает разницу. Да, честно говоря, я чувствую себя очень хорошо и готова к завтрашнему дню", — уверена спортсменка.

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Теннис
Марта Костюк
украинские теннисисты
Маркета Вондроушова

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