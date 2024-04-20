Марта Костюк розповіла, як їй вдалося вийти у півфінал турніру в Штутгарті

Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк несподівано обіграла в чвертьфіналі турніру у Штутгарті третю ракетку світу Корі Гауфф. Після поєдинку українка поділилась секретом успіху.

На думку Костюк, справа в дрібницях, передає Новини.LIVE.

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"Напевно, ті п'ять матчболів, які я відіграла вчора. І я відчувала, як усі вони сьогодні йдуть. Так, все було дуже, дуже близько. Знаєте, це було питання кількох розіграшів, а то й одного. Тож, безумовно, це приголомшливе почуття — бути у півфіналі. Так. Вау", — каже Марта.

За словами Костюк, глядачі були захоплені тим, що матч проходив на такому високому рівні.

"Це було дійсно неймовірне видовище. Наскільки ви відчуваєте, що цього року щось для вас сталося? Щось перемкнулося. Ви знаєте, що саме? Чи маєте ви припущення, що це може бути? Цього року ви немов інший гравець на корті", — ділиться українка.

Терпіння й багато роботи

Щодо перемоги над Гауфф, Марта відзначила великий обсяг роботи та допомогу команди.

"Я думаю, що вся справа в дрібницях, які складаються в єдине ціле. Я не думаю, що було щось важливе чи велике, що змінилося чи сталося. Я думаю, це було просто терпіння і багато важкої роботи, багато сліз і, ну, я не знаю поту і, ну, знаєте, всього, сумнівів. Все це було. Я дуже вдячна своїй команді, що вони підтримували мене сьогодні. Це було навіть гірше, ніж учора, я так гадаю", — сказала тенісистка.

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