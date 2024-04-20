Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Марта Костюк розповіла, як їй вдалося вийти у півфінал турніру в Штутгарті arrow

Марта Костюк розповіла, як їй вдалося вийти у півфінал турніру в Штутгарті

20 квітня 2024 14:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Марта Костюк розповіла, як їй вдалося вийти у півфінал турніру в Штутгарті
Марта Костюк. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Марта Костюк несподівано обіграла в чвертьфіналі турніру у Штутгарті третю ракетку світу Корі Гауфф. Після поєдинку українка поділилась секретом успіху.

На думку Костюк, справа в дрібницях, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Напевно, ті п'ять матчболів, які я відіграла вчора. І я відчувала, як усі вони сьогодні йдуть. Так, все було дуже, дуже близько. Знаєте, це було питання кількох розіграшів, а то й одного. Тож, безумовно, це приголомшливе почуття бути у півфіналі. Так. Вау", — каже Марта.

За словами Костюк, глядачі були захоплені тим, що матч проходив на такому високому рівні. 

"Це було дійсно неймовірне видовище. Наскільки ви відчуваєте, що цього року щось для вас сталося? Щось перемкнулося. Ви знаєте, що саме? Чи маєте ви припущення, що це може бути? Цього року ви немов інший гравець на корті", — ділиться українка.

Терпіння й багато роботи

Щодо перемоги над Гауфф, Марта відзначила великий обсяг роботи та допомогу команди.

"Я думаю, що вся справа в дрібницях, які складаються в єдине ціле. Я не думаю, що було щось важливе чи велике, що змінилося чи сталося. Я думаю, це було просто терпіння і багато важкої роботи, багато сліз і, ну, я не знаю поту і, ну, знаєте, всього, сумнівів. Все це було. Я дуже вдячна своїй команді, що вони підтримували мене сьогодні. Це було навіть гірше, ніж учора, я так гадаю", — сказала тенісистка.

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Український тренер очолив російський футбольний клуб.

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі.

Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста.

Теніс
Марта Костюк
українські тенісисти
Корі Гауфф

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи