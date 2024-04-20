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Марта Костюк рассказала, как ей удалось выйти в полуфинал турнира в Штутгарте

20 апреля 2024 14:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Марта Костюк рассказала, как ей удалось выйти в полуфинал турнира в Штутгарте
Марта Костюк. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская теннисистка Марта Костюк неожиданно обыграла в четвертьфинале турнира в Штутгарте третью ракетку мира Кори Гауффа. После поединка украинка поделилась секретом успеха.

По мнению Костюк, дело в мелочах, передаёт Новини.LIVE.

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"Наверное, те пять матчболов, которые я отыграла вчера. И я чувствовала, как все они сегодня идут. Да, все было очень, очень близко. Знаете, это был вопрос нескольких розыгрышей, а то и одного. Так что, безусловно, это потрясающее чувство – быть в полуфинале", — говорит Марта.

По словам Костюк, зрители были увлечены тем, что матч проходил на столь высоком уровне.

"Это было действительно невероятное зрелище. Насколько вы чувствуете, что в этом году что-то для вас произошло? Что-то переключилось. Вы знаете что именно? Есть ли у вас предположение, что это может быть? В этом году вы словно другой игрок на корте", — делится украинка .

Терпение и много работы

Относительно победы над Гауффом, Марта отметила большой объем работы и помощь команды.

"Я думаю, что все дело в мелочах, которые складываются в единое целое. Я не думаю, что было что-то важное или большое, что изменилось или произошло. Я думаю, это было просто терпение и много тяжелой работы, много слез и, ну, я не знаю пота и, ну, знаете, всего, сомнений. Я очень благодарна своей команде, что они поддерживали меня сегодня", — добавила теннисистка.

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Теннис
Марта Костюк
украинские теннисисты
Кори Гауфф

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