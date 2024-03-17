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Марусяк встановив особистий рекорд на етапі Кубка світу зі стрибків

17 березня 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Марусяк встановив особистий рекорд на етапі Кубка світу зі стрибків
Євген Марусяк встановлює рекорд. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортсмен Євген Марусяк знову став автором рекордного досягнення в історії українського спорту. Це сталося на етапі Кубка світу зі стрибків із польотного трампліна.

Учасник Олімпіади-2022 продовжує покращувати власні рекорди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Євген Марусяк зумів показати 11 результат в особистому старті на етапі Кубка світу у норвезькому Вікерсунді. Виявилося, що це найкращий показник в історії українського спорту.

Євген Марусяк
Євген Марусяк під час турніру. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Марусяк встановив новий рекорд

Молодий 23-річний стрибун покращив власне досягнення. Весною минулого року у Словенії він зумів посісти 18 місце.

Раніше цього місяця Марусяк у рамках Raw Air, заключної серії змагань сезону Кубка світу в Норвегії, стрибнув на 223 метри та отримав 199 балів. Це стало національним рекордом України.

Щодо переможця у Вікерсунді, ним став Штефан Крафт з Австрії. На другому місці опинився його співвітчизник Даніель Юбер, третій рядок зайняв Домен Превц зі Словенії.

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спорт
рекорд
Олімпійські ігри
стрибки у висоту

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