Марусяк встановив особистий рекорд на етапі Кубка світу зі стрибків
Спортсмен Євген Марусяк знову став автором рекордного досягнення в історії українського спорту. Це сталося на етапі Кубка світу зі стрибків із польотного трампліна.
Учасник Олімпіади-2022 продовжує покращувати власні рекорди, повідомляє портал Новини.LIVE.
Євген Марусяк зумів показати 11 результат в особистому старті на етапі Кубка світу у норвезькому Вікерсунді. Виявилося, що це найкращий показник в історії українського спорту.
Марусяк встановив новий рекорд
Молодий 23-річний стрибун покращив власне досягнення. Весною минулого року у Словенії він зумів посісти 18 місце.
Раніше цього місяця Марусяк у рамках Raw Air, заключної серії змагань сезону Кубка світу в Норвегії, стрибнув на 223 метри та отримав 199 балів. Це стало національним рекордом України.
Щодо переможця у Вікерсунді, ним став Штефан Крафт з Австрії. На другому місці опинився його співвітчизник Даніель Юбер, третій рядок зайняв Домен Превц зі Словенії.
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