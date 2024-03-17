Марусяк установил личный рекорд на этапе Кубка мира по прыжкам

Евгений Марусяк устанавливает рекорд. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Спортсмен Евгений Марусяк снова стал автором рекордного достижения в истории украинского спорта. Это произошло на этапе Кубка мира по прыжкам с полетного трамплина.

Участник Олимпиады-2022 продолжает улучшать собственные рекорды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Евгений Марусяк во время турнира. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Марусяк установил новый рекорд

Молодой 23-летний прыгун улучшил собственное достижение. Весной прошлого года в Словении он сумел занять 18 место.

Ранее в этом месяце Марусяк в рамках Raw Air, заключительной серии соревнований сезона Кубка мира в Норвегии, прыгнул на 223 метра и получил 199 балла. Это стало национальным рекордом Украины.

Что касается победителя в Викерсунде, им стал Штефан Крафт из Австрии. На втором месте оказался его соотечественник Даниэль Юбер, третью строчку занял Домен Превц из Словении.

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