Марусяк установил личный рекорд на этапе Кубка мира по прыжкам
Спортсмен Евгений Марусяк снова стал автором рекордного достижения в истории украинского спорта. Это произошло на этапе Кубка мира по прыжкам с полетного трамплина.
Участник Олимпиады-2022 продолжает улучшать собственные рекорды, сообщает портал Новини.LIVE.
Евгений Марусяк сумел показать 11 результат в личном старте на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде. Оказалось, что это лучший показатель в истории украинского спорта.
Марусяк установил новый рекорд
Молодой 23-летний прыгун улучшил собственное достижение. Весной прошлого года в Словении он сумел занять 18 место.
Ранее в этом месяце Марусяк в рамках Raw Air, заключительной серии соревнований сезона Кубка мира в Норвегии, прыгнул на 223 метра и получил 199 балла. Это стало национальным рекордом Украины.
Что касается победителя в Викерсунде, им стал Штефан Крафт из Австрии. На втором месте оказался его соотечественник Даниэль Юбер, третью строчку занял Домен Превц из Словении.
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