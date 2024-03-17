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Марусяк установил личный рекорд на этапе Кубка мира по прыжкам

17 марта 2024 14:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Марусяк установил личный рекорд на этапе Кубка мира по прыжкам
Евгений Марусяк устанавливает рекорд. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортсмен Евгений Марусяк снова стал автором рекордного достижения в истории украинского спорта. Это произошло на этапе Кубка мира по прыжкам с полетного трамплина. 

Участник Олимпиады-2022 продолжает улучшать собственные рекорды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Евгений Марусяк сумел показать 11 результат в личном старте на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде. Оказалось, что это лучший показатель в истории украинского спорта. 

Евгений Марусяк
Евгений Марусяк во время турнира. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Марусяк установил новый рекорд 

Молодой 23-летний прыгун улучшил собственное достижение. Весной прошлого года в Словении он сумел занять 18 место. 

Ранее в этом месяце Марусяк в рамках Raw Air, заключительной серии соревнований сезона Кубка мира в Норвегии, прыгнул на 223 метра и получил 199 балла. Это стало национальным рекордом Украины.

Что касается победителя в Викерсунде, им стал Штефан Крафт из Австрии. На втором месте оказался его соотечественник Даниэль Юбер, третью строчку занял Домен Превц из Словении. 

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

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