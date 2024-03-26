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Матч Азербайджан U-21 — Україна U-21 — пряма трансляція відбору на Євро-2025

26 березня 2024 14:01
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Агабекян Карен
редактор
Матч Азербайджан U-21 — Україна U-21 — пряма трансляція відбору на Євро-2025
Матч Азербайджан - Україна. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Молодіжна збірна України U-21 26 березня зіграє матч відбору на чемпіонат Європи-2025. У Баку суперником команди Унаї Мельгоси стане команда Азербайджану.

Пряма відео трансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

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Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Стартовий склад збірної України U-21

Порівняно з минулими матчами на лаві запасних залишився лівий захисник "Динамо" Костянтин Вівчаренко. Також тренер не зможе розраховувати на лідера команди Володимира Бражка, якого викликали до національної команди.

Україна U-21: Нещерет, Смоляков, Батагів, Салюк, Крупський, Яцик, Очеретько, Рубчинський, Волошин, Брагару, Краснопір.

Запасні: Кінарейкін, Вівчаренко, Роман, Крушинський, Павлюк, Варфоломєєв, Квасниця, Горбач, Хлань.

Перед матчем у турнірній таблиці своєї групи збірна України посідає перше місце, маючи 15 очок після п'яти матчів. Азербайджан йде на останньому шостому місці із трьома очками в активі.

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Азербайджан
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Збірна України з футболу
Збірна України U-21

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