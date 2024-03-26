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Матч Азербайджан U-21 — Украина U-21 — прямая видео трансляция отбора на Евро-2025

26 марта 2024 14:01
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Агабекян Карен
редактор
Матч Азербайджан U-21 — Украина U-21 — прямая видео трансляция отбора на Евро-2025
Матч Азербайджан — Украина. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Молодежная сборная Украины U-21 26 марта сыграет матч отбора на чемпионат Европы-2025. В Баку соперником команды Унаи Мельгосы станет команда Азербайджана.

Прямая видео трансляция матча будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Стартовый состав сборной Украины U-21

В сравнение с прошлыми матчами на скамейке запасных остался левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко. Также тренер не сможет рассчитывать на лидера команды Владимира Бражко, который был вызван в национальную команду.

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир.

Запасные: Кинарейкин, Вивчаренко, Роман, Крушинский, Павлюк, Варфоломеев, Квасница, Горбач, Хлань.

Перед матчем в турнирной таблице своей группы сборная Украины занимает первое место, имея 15 очков после пяти матчей. Азербайджан идет на последнем шестом месте с тремя очками в активе.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины U-21

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