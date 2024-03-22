Украина U-21 обыграла олимпийскую сборную Марокко — Мельгоса продлил победную серию

Матч Украина — Марокко. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 сыграла товарищеский матч. Соперником подопечных Унаи Мельгосы стала олимпийская команда Марокко U-23.

Украинской молодежке удалось победить со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Подопечным Мельгосы удалось открыть счет на 19-й минуте после дальнего удара Олега Очеретько. Затем сборная Украины контролировала мяч и могла забивать еще несколько голов, но в завершающей стадии либо не попадали по воротах, либо Марокко отбивались.

Украина U-21 — Марокко U-23 — 1:0

Украина U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупский, Очеретько, Рубчинский, Крушинский, Брагару, Хлань, Горбач

Запасные: Исенко, Кинарейкин, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасница, Яцик, Краснопир, Варфоломеев.

Марокко U-23: Хасби, Беграуи, Эль Уахди, Эль Вафи, Муффек, Амрауи, Эззальзули, Эль-Таиби, Эль Уаззани, Кехта, Салах.

Для сборной Украины U-21 под руководством Мельгосы это шестая победа подряд. 26 марта команда сыграет против Азербайджана. Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

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