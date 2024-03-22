Україна U-21 обіграла олімпійську збірну Марокко — Мельгоса продовжив переможну серію
Збірна України U-21 зіграла товариський матч. Суперником підопічних Унаї Мельгоси стала олімпійська команда Марокко U-23.
Українській молоді вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Гра відбулася на стадіоні "Мардан" у Анталії, Туреччина.
Збірна України U-21 продовжила переможну серію
Підопічним Мельгоси вдалося відкрити рахунок на 19-й хвилині після дальнього удару Олега Очеретька. Потім збірна України контролювала м'яч і могла забивати ще кілька голів, але на завершальній стадії або не влучали по воротах, або Марокко відбивалися.
Україна U-21 — Марокко U-23 — 1:0
Україна U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупський, Очеретько, Рубчинський, Крушинський, Брагару, Хлань, Горбач
Запасні: Ісенко, Кінарейкін, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасниця, Яцик, Краснопір, Варфоломєєв.
Марокко U-23: Хасбі, Беграуї, Ель Уахді, Ель Вафі, Муффек, Амрауї, Еззальзулі, Ель-Таїбі, Ель Уаззані, Кехта, Салах.
Для збірної України U-21 під керівництвом Мельгоси це шоста перемога поспіль. 26 березня команда зіграє проти Азербайджану. Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
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