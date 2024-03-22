Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна U-21 обіграла олімпійську збірну Марокко — Мельгоса продовжив переможну серію arrow

Україна U-21 обіграла олімпійську збірну Марокко — Мельгоса продовжив переможну серію

22 березня 2024 23:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна U-21 обіграла олімпійську збірну Марокко — Мельгоса продовжив переможну серію
Матч Україна — Марокко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України U-21 зіграла товариський матч. Суперником підопічних Унаї Мельгоси стала олімпійська команда Марокко U-23.

Українській молоді вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гра відбулася на стадіоні "Мардан" у Анталії, Туреччина.

Збірна України U-21 продовжила переможну серію

Підопічним Мельгоси вдалося відкрити рахунок на 19-й хвилині після дальнього удару Олега Очеретька. Потім збірна України контролювала м'яч і могла забивати ще кілька голів, але на завершальній стадії або не влучали по воротах, або Марокко відбивалися.

Україна U-21 — Марокко U-23 — 1:0

Україна U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупський, Очеретько, Рубчинський, Крушинський, Брагару, Хлань, Горбач

Запасні: Ісенко, Кінарейкін, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасниця, Яцик, Краснопір, Варфоломєєв.

Марокко U-23: Хасбі, Беграуї, Ель Уахді, Ель Вафі, Муффек, Амрауї, Еззальзулі, Ель-Таїбі, Ель Уаззані, Кехта, Салах.

Для збірної України U-21 під керівництвом Мельгоси це шоста перемога поспіль. 26 березня команда зіграє проти Азербайджану. Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо. 

Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби. 

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

футбол
Збірна України з футболу
Марокко
Збірна України U-21

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом