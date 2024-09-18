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Матч Болоньї із Шахтарем U-19 перенесли через потоп в Італії

18 вересня 2024 15:17
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Матч молодіжних команд Болоньї та Шахтаря зупинено через сильну зливу
Тренування Шахтаря в Італії. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Юнацький склад донецького "Шахтаря" не зумів провести матч з однолітками із "Болоньї" у Лізі чемпіонів U-21. Командам завадила сильна злива в Італії.

Стихія вже декілька годин вирує у місті, де мають виступити українські футболісти, повідомляє "Терикон".

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У середу, 18 вересня, "Шахтар" має зіграти в Італії проти однієї з місцевих команд у Лізі чемпіонів. Йдеться і про матч підопічних Маріно Пушича, і про молодіжну команду "гірників", які беруть участь у єврокубковому турнірі U-21.

Шахтар Донецьк
Розминка на стадіоні "Ренато Даль-Ара". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Злива у Європі

Все більше європейських міст страждають від сильних опадів, у деяких областях було оголошено надзвичайний стан. Італію лише почало заливати зливою, проте вона вже призвела до зупинки матчу "Болонья" U-21 — "Шахтар" U-21.

Дар'я Савіна
Кореспондент "Шахтаря" Дар'я Савіна перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У рамках Юнацької Ліги УЄФА між молодіжні команди італійського та українського клубів зіграли лише сім хвилин, після чого головний суддя зупинив матч та запропонував футболістам піти у роздягальні.

Про те, чи буде продовжено матч сьогодні, чи його перенесуть на інший день, стане відомо пізніше.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Болонья

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