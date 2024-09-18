Матч молодежных команд Болоньи и Шахтера остановлен из-за сильного ливня

Тренировка Шахтера в Италии. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Юношеский состав донецкого "Шахтера" не сумел провести матч со сверстниками из "Болоньи" в Лиге чемпионов U-21. Командам помешал сильный ливень в Италии.

Стихия уже несколько часов бушует в городе, где должны выступить украинские футболисты, сообщает "Террикон".

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В среду, 18 сентября, "Шахтер" должен сыграть в Италии против одной из местных команды в Лиге чемпионов. Речь идет и о матче подопечных Марино Пушича, и о молодежной команде "горняков", которые участвуют в еврокубковом турнире U-21.

Разминка на стадионе "Ренато Даль-Ара". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ливень в Европе

Все больше европейских городов страдают от сильных осадков, в некоторых областях было объявлено чрезвычайное положение. Италию только начало заливать ливнем, однако он уже привел к остановке матча "Болонья" U-21 — "Шахтер" U-21.

Корреспондент "Шахтера" Дарья Савина перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В рамках Юношеской Лиги УЕФА между молодежные команды итальянского и украинского клубов сыграли только семь минут, после чего главный судья остановил матч и предложил футболистам уйти в раздевалки.

О том, будет ли продолжен матч сегодня или его перенесут на другой день, станет известно позже.

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