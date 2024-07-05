УПЛ та Динамо ведуть переговори щодо співпраці у наступному сезоні

Гравці "Динамо" у матчі. Фото: ФК Динамо

Футбольний клуб "Динамо" проведе переговори з УПЛ щодо покращення співпраці у наступному сезоні. Сторони обговорять ймовірну трансляцію матчів киян на українських телеканалах.

Про це пише ТаТоТаке.

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Трансляція матчів "Динамо"

Наразі мова іде про переговори щодо надання УПЛ ТБ не ексклюзивного сигналу з матчів киян з паралельною трансляцією на інших майданчиках, наприклад на певних українських телеканалах.

"Обидві сторони оцінюють можливість домовитися вже у липні стримано позитивно", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що в минулому сезоні "Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря" відмовилися від єдиного телепулу. Зараз шанувальники сподіваються, що командам вдасться зробити єдиний ТВ-продукт.

Сезон в УПЛ стартує 3 серпня.

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