УПЛ та Динамо ведуть переговори щодо співпраці у наступному сезоні

Матчі Динамо можна буде дивитись безкоштовно — що відомо
Футбольний клуб "Динамо" проведе переговори з УПЛ щодо покращення співпраці у наступному сезоні. Сторони обговорять ймовірну трансляцію матчів киян на українських телеканалах.
Про це пише ТаТоТаке.
Трансляція матчів "Динамо"
Наразі мова іде про переговори щодо надання УПЛ ТБ не ексклюзивного сигналу з матчів киян з паралельною трансляцією на інших майданчиках, наприклад на певних українських телеканалах.
"Обидві сторони оцінюють можливість домовитися вже у липні стримано позитивно", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що в минулому сезоні "Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря" відмовилися від єдиного телепулу. Зараз шанувальники сподіваються, що командам вдасться зробити єдиний ТВ-продукт.
Сезон в УПЛ стартує 3 серпня.
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