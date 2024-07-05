Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Матчи Динамо можно будет смотреть бесплатно — что известно arrow

Матчи Динамо можно будет смотреть бесплатно — что известно

5 июля 2024 15:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
УПЛ и Динамо ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне
Игроки "Динамо" в матче. Фото: ФК Динамо
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Футбольный клуб "Динамо" проведет переговоры с УПЛ по улучшению сотрудничества в следующем сезоне. Стороны обсудят предполагаемую трансляцию матчей киевлян на украинских телеканалах.

Об этом пишет ТаТоТакое

Читайте также:

Трансляция матчей "Динамо"

Речь идет о переговорах по предоставлению УПЛ ТВ не эксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках, например на определенных украинских телеканалах.

"Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно", — говорится в сообщении.

 

Известно, что в прошлом сезоне "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" отказались от единого телепула. Сейчас поклонники надеются, что командам удастся изготовить единый ТВ-продукт.

Сезон в УПЛ стартует 3 августа.

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.

Зинченко покидает "Арсенал" — у защитника есть два варианта продолжения карьеры.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

"Шахтер" удивил презентацией новой формы — видео.

Украина Динамо телеканалы УПЛ онлайн трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно