УПЛ и Динамо ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне

Матчи Динамо можно будет смотреть бесплатно — что известно
Футбольный клуб "Динамо" проведет переговоры с УПЛ по улучшению сотрудничества в следующем сезоне. Стороны обсудят предполагаемую трансляцию матчей киевлян на украинских телеканалах.
Об этом пишет ТаТоТакое.
Трансляция матчей "Динамо"
Речь идет о переговорах по предоставлению УПЛ ТВ не эксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках, например на определенных украинских телеканалах.
"Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно", — говорится в сообщении.
Известно, что в прошлом сезоне "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" отказались от единого телепула. Сейчас поклонники надеются, что командам удастся изготовить единый ТВ-продукт.
Сезон в УПЛ стартует 3 августа.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — у защитника есть два варианта продолжения карьеры.
"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.
Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
"Шахтер" удивил презентацией новой формы — видео.
Читайте Новини.LIVE!