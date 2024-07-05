УПЛ и Динамо ведут переговоры по сотрудничеству в следующем сезоне

Игроки "Динамо" в матче. Фото: ФК Динамо

Футбольный клуб "Динамо" проведет переговоры с УПЛ по улучшению сотрудничества в следующем сезоне. Стороны обсудят предполагаемую трансляцию матчей киевлян на украинских телеканалах.

Об этом пишет ТаТоТакое.

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Трансляция матчей "Динамо"

Речь идет о переговорах по предоставлению УПЛ ТВ не эксклюзивного сигнала с матчей киевлян с параллельной трансляцией на других площадках, например на определенных украинских телеканалах.

"Обе стороны оценивают возможность договориться уже в июле сдержанно положительно", — говорится в сообщении.

Известно, что в прошлом сезоне "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" отказались от единого телепула. Сейчас поклонники надеются, что командам удастся изготовить единый ТВ-продукт.

Сезон в УПЛ стартует 3 августа.

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