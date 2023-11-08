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Матвієнко назвав трансферну вартість Судакова

8 листопада 2023 14:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матвієнко назвав трансферну вартість Судакова
Ребров дає вказівки Судакову. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" несподівано обіграв у Гамбурзі каталонську "Барселону", а Георгій Судаков став одним із героїв матчу. Після гри півзахисник знову опинився у центрі уваги іноземних журналістів.

На офіційній сторінці Судакова в Instagram розгорнулася цікава дискусія.

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Георгій Судаков залишається у центрі уваги кількох відомих закордонних клубів. У його послугах зацікавлений туринський "Ювентус", який хоче здійснити трансфер українського гравця на початку 2024 року.

Георгій Судаков
Георгій Судаков із нагородою "Найкращому гравцеві" матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Матвієнко відповів Романо

Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу "Шахтар" — "Барселона" за версією УЄФА. Після поєдинку півзахисник опублікував декілька фотографій із протистояння та з роздягальні "гірників".

Одним із перших знімків прокоментував відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. "Топ талант", — написав журналіст.

Георгій Судаков
Коментарі Романо та Матвієнко. Скриншот instagram.com/sudakov_11/

На це повідомлення відповів одноклубник Георгія Судакова з "Шахтаря" Микола Матвієнко. "90 мільйонів", — лаконічно вказав захисник збірної України.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії. 

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