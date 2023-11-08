Матвієнко назвав трансферну вартість Судакова
Донецький "Шахтар" несподівано обіграв у Гамбурзі каталонську "Барселону", а Георгій Судаков став одним із героїв матчу. Після гри півзахисник знову опинився у центрі уваги іноземних журналістів.
На офіційній сторінці Судакова в Instagram розгорнулася цікава дискусія.
Георгій Судаков залишається у центрі уваги кількох відомих закордонних клубів. У його послугах зацікавлений туринський "Ювентус", який хоче здійснити трансфер українського гравця на початку 2024 року.
Матвієнко відповів Романо
Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу "Шахтар" — "Барселона" за версією УЄФА. Після поєдинку півзахисник опублікував декілька фотографій із протистояння та з роздягальні "гірників".
Одним із перших знімків прокоментував відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. "Топ талант", — написав журналіст.
На це повідомлення відповів одноклубник Георгія Судакова з "Шахтаря" Микола Матвієнко. "90 мільйонів", — лаконічно вказав захисник збірної України.
Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії.
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