Матвієнко назвав трансферну вартість Судакова

Ребров дає вказівки Судакову. Фото: REUTERS/David W Cerny

Донецький "Шахтар" несподівано обіграв у Гамбурзі каталонську "Барселону", а Георгій Судаков став одним із героїв матчу. Після гри півзахисник знову опинився у центрі уваги іноземних журналістів.

На офіційній сторінці Судакова в Instagram розгорнулася цікава дискусія.

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Георгій Судаков залишається у центрі уваги кількох відомих закордонних клубів. У його послугах зацікавлений туринський "Ювентус", який хоче здійснити трансфер українського гравця на початку 2024 року.

Георгій Судаков із нагородою "Найкращому гравцеві" матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Матвієнко відповів Романо

Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу "Шахтар" — "Барселона" за версією УЄФА. Після поєдинку півзахисник опублікував декілька фотографій із протистояння та з роздягальні "гірників".

Одним із перших знімків прокоментував відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. "Топ талант", — написав журналіст.

Коментарі Романо та Матвієнко. Скриншот instagram.com/sudakov_11/

На це повідомлення відповів одноклубник Георгія Судакова з "Шахтаря" Микола Матвієнко. "90 мільйонів", — лаконічно вказав захисник збірної України.

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