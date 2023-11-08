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Матвиенко назвал трансферную стоимость Судакова

8 ноября 2023 14:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко назвал трансферную стоимость Судакова
Ребров дает указания Судакову. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" неожиданно обыграл в Гамбурге каталонскую "Барселону", а Георгий Судаков стал одним из героев матча. После игры полузащитник снова оказался в центре внимания иностранных журналистов. 

На официальной странице Судакова в Instagram развернулась интересная дискуссия. 

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Георгий Судаков остается в центре внимания нескольких известных зарубежных клубов. В его услугах заинтересован туринский "Ювентус", который хочет осуществить трансфер украинского игрока уже в начале 2024 года. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков с наградой "Лучшему игроку" матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Матвиенко ответил Романо 

Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча "Шахтер" — "Барселона" по версии УЕФА. После поединка полузащитник опубликовал несколько фотографий с противостояния и из раздевалки "горняков". 

Одним из первых снимки прокомментировал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. "Топ талант", — написал журналист. 

Георгий Судаков
Комментарии Романо и Матвиенко. Скриншот instagram.com/sudakov_11/

На это сообщение ответил одноклубник Георгия Судакова по "Шахтеру" Николай Матвиенко. "90 миллионов", — лаконично указал защитник сборной Украины. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии. 

"Динамо" может возглавить бывший коллега наставника "Шахтера". 

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана

Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.

Ребров внес изменения в состав сборной Украины перед матчем с Италией. 

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