Матвиенко назвал трансферную стоимость Судакова

Ребров дает указания Судакову. Фото: REUTERS/David W Cerny

Донецкий "Шахтер" неожиданно обыграл в Гамбурге каталонскую "Барселону", а Георгий Судаков стал одним из героев матча. После игры полузащитник снова оказался в центре внимания иностранных журналистов.

На официальной странице Судакова в Instagram развернулась интересная дискуссия.

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Георгий Судаков с наградой "Лучшему игроку" матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Матвиенко ответил Романо

Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча "Шахтер" — "Барселона" по версии УЕФА. После поединка полузащитник опубликовал несколько фотографий с противостояния и из раздевалки "горняков".

Одним из первых снимки прокомментировал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. "Топ талант", — написал журналист.

Комментарии Романо и Матвиенко. Скриншот instagram.com/sudakov_11/

На это сообщение ответил одноклубник Георгия Судакова по "Шахтеру" Николай Матвиенко. "90 миллионов", — лаконично указал защитник сборной Украины.

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