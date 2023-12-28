Матвієнко став метою чинного чемпіона Італії

Захисник "гірників" Микола Матвієнко. Фото: "Шахтар"

Український центральний захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко все ж таки може перейти в топовий чемпіонат. Щоправда, це не англійський "Брайтон".

Українець зацікавив італійський "Наполі", повідомило CalcioNow.

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Зазначимо, що "Наполі" після перемоги в Серії А минулого сезону цього разу двічі міняла головних тренерів і зараз йде сьомим у турнірній таблиці.

Матвієнко поїде до Італії

За інформацією джерел, у зимове трансферне вікно неаполітанці хочуть зміцнити центр захисту й після вивчення ринку вийшли на Матвієнка.

Керівництво "Наполі" вважає, що придбає Матвієнка за суму до 30 млн євро. Гроші у них з'явилися після продажу добре знайомого збірній Україні північномакедонця Еліфа Ельмаса у "РБ Лейпциг" за 25 млн євро.

27-річний українець уже давно рветься до топових чемпіонатів. Однак "Шахтар" спочатку не продав його до лондонського "Арсеналу", а потім до "Брайтона". Ринкова ціна "гірників" не влаштувала, оскільки Миколай дуже важливий гравець, і якщо його продадуть, то з націнкою.

При цьому важливо зазначити, що Матвієнко цього сезону здав у захисних якостях. Особливо це дало про себе знати у матчах за збірну України. Причиною такої гри може стати відсутність прогресу через слабкість вітчизняного чемпіонату — йому треба підвищувати рівень опозиції.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

У поточному сезоні Матвієнко у шістнадцяти матчах за "Шахтар" забив чотири м'ячі й став одним із найкращих бомбардирів своєї команди.

Нагадаємо, дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

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