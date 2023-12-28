Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Матвієнко став метою чинного чемпіона Італії arrow

Матвієнко став метою чинного чемпіона Італії

28 грудня 2023 09:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Матвієнко став метою чинного чемпіона Італії
Захисник "гірників" Микола Матвієнко. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український центральний захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко все ж таки може перейти в топовий чемпіонат. Щоправда, це не англійський "Брайтон".

Українець зацікавив італійський "Наполі", повідомило CalcioNow.

Читайте також:

Зазначимо, що "Наполі" після перемоги в Серії А минулого сезону цього разу двічі міняла головних тренерів і зараз йде сьомим у турнірній таблиці.

Матвієнко поїде до Італії

За інформацією джерел, у зимове трансферне вікно неаполітанці хочуть зміцнити центр захисту й після вивчення ринку вийшли на Матвієнка.

Керівництво "Наполі" вважає, що придбає Матвієнка за суму до 30 млн євро. Гроші у них з'явилися після продажу добре знайомого збірній Україні північномакедонця Еліфа Ельмаса у "РБ Лейпциг" за 25 млн євро.

27-річний українець уже давно рветься до топових чемпіонатів. Однак "Шахтар" спочатку не продав його до лондонського "Арсеналу", а потім до "Брайтона". Ринкова ціна "гірників" не влаштувала, оскільки Миколай дуже важливий гравець, і якщо його продадуть, то з націнкою.

При цьому важливо зазначити, що Матвієнко цього сезону здав у захисних якостях. Особливо це дало про себе знати у матчах за збірну України. Причиною такої гри може стати відсутність прогресу через слабкість вітчизняного чемпіонату — йому треба підвищувати рівень опозиції.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

У поточному сезоні Матвієнко у шістнадцяти матчах за "Шахтар" забив чотири м'ячі й став одним із найкращих бомбардирів своєї команди.

Нагадаємо, дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

Актуальне по темі