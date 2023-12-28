Матвиенко стал целью действующего чемпиона Италии
Украинский центральный защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко все же может перейти в топовый чемпионат. Правда, это будет не английский "Брайтон".
Украинец заинтересовал итальянский "Наполи", сообщило CalcioNow.
Отметим, что "Наполи" после победы в Серии А в прошлом сезоне в текущем дважды меняла главных тренеров и сейчас идет седьмым в турнирной таблице.
Матвиенко уедет в Италию
По информации источников, в зимнее трансферное окно неаполитанцы хотят укрепить центр защиты и после изучения рынка вышли на Матвиенко.
Руководство "Наполи" считает, что приобретет Матвиенко за сумму до 30 млн евро. Деньги у них появились после продажи хорошо знакомого сборной Украины северомакедонца Элифа Эльмаса в "РБ Лейпциг" за 25 млн евро.
27-летний украинец уже давно рвется в топовые чемпионаты. Однако "Шахтер" сначала не продал его в лондонский "Арсенал", а затем в "Брайтон". Рынковая цена "горняков" не устроила, поскольку Николай очень важный игрок и если его продадут, то с наценкой.
При этом важно отметить, что Матвиенко в текущем сезоне сдал в защитных качествах. Особенно сильно это проявилось в матчах за сборную Украины. Причиной такой игры может стать отсутствие прогресса из-за слабости отечественного чемпионата — ему нужно повышать уровень оппозиции.
Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.
В текущем сезоне Матвиенко в шестнадцати матчах за "Шахтер" забил четыре мяча и стал одним из лучших бомбардиров своей команды.
Напомним, очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.
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