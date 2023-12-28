Матвиенко стал целью действующего чемпиона Италии

Защитник "горняков" Николай Матвиенко. Фото: "Шахтер"

Украинский центральный защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко все же может перейти в топовый чемпионат. Правда, это будет не английский "Брайтон".

Украинец заинтересовал итальянский "Наполи", сообщило CalcioNow.

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Отметим, что "Наполи" после победы в Серии А в прошлом сезоне в текущем дважды меняла главных тренеров и сейчас идет седьмым в турнирной таблице.

Матвиенко уедет в Италию

По информации источников, в зимнее трансферное окно неаполитанцы хотят укрепить центр защиты и после изучения рынка вышли на Матвиенко.

Руководство "Наполи" считает, что приобретет Матвиенко за сумму до 30 млн евро. Деньги у них появились после продажи хорошо знакомого сборной Украины северомакедонца Элифа Эльмаса в "РБ Лейпциг" за 25 млн евро.

27-летний украинец уже давно рвется в топовые чемпионаты. Однако "Шахтер" сначала не продал его в лондонский "Арсенал", а затем в "Брайтон". Рынковая цена "горняков" не устроила, поскольку Николай очень важный игрок и если его продадут, то с наценкой.

При этом важно отметить, что Матвиенко в текущем сезоне сдал в защитных качествах. Особенно сильно это проявилось в матчах за сборную Украины. Причиной такой игры может стать отсутствие прогресса из-за слабости отечественного чемпионата — ему нужно повышать уровень оппозиции.

Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

В текущем сезоне Матвиенко в шестнадцати матчах за "Шахтер" забил четыре мяча и стал одним из лучших бомбардиров своей команды.

Напомним, очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

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