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Мбаппе може несподівано опинитись у "Ліверпулі"

30 липня 2023 09:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мбаппе може несподівано опинитись у "Ліверпулі"
Кіліан розглядає можливість переходу на "Енфілд". Фото: Twitter/Fabrizio Romano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Ліверпуль" веде переговори з ПСЖ про сенсаційну оренду Мбаппе. Такий крок дав би змогу французам трохи заробити та заощадити на зарплаті, а самому Кіліану зберегти себе в ігровій формі та за рік здійснити трансфер мрії в Реал.

Про це пише англійське видання The Mirror, передає портал Новини.LIVE.

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Британські журналісти пишуть, що ПСЖ обурений тим, що Кіліан відмовився розмовляти із саудівським клубом "Аль-Хілаль" після того, як чемпіони Франції погодилися з їхньою пропозицією у розмірі 259 мільйонів фунтів стерлінгів. Але вони також побоюються, що за 12 місяців Мбаппе просто так піде в "Реал".

"Ліверпуль" готовий запропонувати Мбаппе річну кредитну угоду, яка принесе готівку парижанам та дозволить 24-річному нападникові здійснити перехід своєї мрії до Мадриду.

Мати Мбаппе любить Ліверпуль

Червоних надихнула повага Мбаппе до клубу і той факт, що його мати, Файза Ламарі, яка також є його агентом, є пристрасною шанувальницею Клоппа. Мбаппе часто хвалив боса "Енфілда" Юргена Клоппа, і він та його представники обговорювали трансфер із "Ліверпулем", перш ніж приєднатися до ПСЖ, коли він вирішив залишити Монако.

"Ми трохи поговорили, але не дуже багато. Це улюблений клуб моєї мами, моя мама любить Ліверпуль. Я не знаю чому, вам доведеться спитати її. Це хороший клуб, і ми познайомились із ними п'ять років тому. Коли я був у Монако, я зустрів їх. Це великий клуб", – сказав він Telegraph минулого року.

Ситуація досягла апогею після того, як Мбаппе назвав ПСЖ "розкольницьким клубом" в інтерв'ю журналу France Football. На запитання, чи вважає він, що його виступи за ПСЖ були банальними, Мбаппе відповів: “Так, але водночас я їх не звинувачую”.

Додамо, що про цей трансфер написав також інсайдер Фабріціо Романо. А це вже 90 відсотків успіху.

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