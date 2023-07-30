Мбаппе може несподівано опинитись у "Ліверпулі"

Кіліан розглядає можливість переходу на "Енфілд". Фото: Twitter/Fabrizio Romano

"Ліверпуль" веде переговори з ПСЖ про сенсаційну оренду Мбаппе. Такий крок дав би змогу французам трохи заробити та заощадити на зарплаті, а самому Кіліану зберегти себе в ігровій формі та за рік здійснити трансфер мрії в Реал.

Про це пише англійське видання The Mirror, передає портал Новини.LIVE.

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Британські журналісти пишуть, що ПСЖ обурений тим, що Кіліан відмовився розмовляти із саудівським клубом "Аль-Хілаль" після того, як чемпіони Франції погодилися з їхньою пропозицією у розмірі 259 мільйонів фунтів стерлінгів. Але вони також побоюються, що за 12 місяців Мбаппе просто так піде в "Реал".

Mbappe to Liverpool on loan to bring Number 20 to Anfield



I’m all in 🇫🇷 🔥 pic.twitter.com/KUWxgJz1mH — Africanacity (@africanacity_) July 29, 2023

"Ліверпуль" готовий запропонувати Мбаппе річну кредитну угоду, яка принесе готівку парижанам та дозволить 24-річному нападникові здійснити перехід своєї мрії до Мадриду.

Мати Мбаппе любить Ліверпуль

Червоних надихнула повага Мбаппе до клубу і той факт, що його мати, Файза Ламарі, яка також є його агентом, є пристрасною шанувальницею Клоппа. Мбаппе часто хвалив боса "Енфілда" Юргена Клоппа, і він та його представники обговорювали трансфер із "Ліверпулем", перш ніж приєднатися до ПСЖ, коли він вирішив залишити Монако.

Me when I find out Mbappe to Liverpool isn’t happening again for the 12th time in 2 years pic.twitter.com/5ix2Mu2HuE — Lewis (@Lewis4653) July 29, 2023

"Ми трохи поговорили, але не дуже багато. Це улюблений клуб моєї мами, моя мама любить Ліверпуль. Я не знаю чому, вам доведеться спитати її. Це хороший клуб, і ми познайомились із ними п'ять років тому. Коли я був у Монако, я зустрів їх. Це великий клуб", – сказав він Telegraph минулого року.

Ситуація досягла апогею після того, як Мбаппе назвав ПСЖ "розкольницьким клубом" в інтерв'ю журналу France Football. На запитання, чи вважає він, що його виступи за ПСЖ були банальними, Мбаппе відповів: “Так, але водночас я їх не звинувачую”.

Додамо, що про цей трансфер написав також інсайдер Фабріціо Романо. А це вже 90 відсотків успіху.

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