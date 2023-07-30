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Мбаппе может неожиданно оказаться в "Ливерпуле"

30 июля 2023 09:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мбаппе может неожиданно оказаться в "Ливерпуле"
Килиан рассматривает возможность перехода на "Энфилд". Фото: Twitter/Fabrizio Romano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Ливерпуль" ведет переговоры с ПСЖ о сенсационной аренде Мбаппе . Такой шаг позволил бы французам немного заработать и сэкономить на зарплате, а самому Килиану сохранить себя в игровой форме и за год осуществить трансфер мечты в Реал.

Об этом пишет английское издание The Mirror , передает портал Новини.LIVE.

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Британские журналисты пишут, что ПСЖ возмущен тем, что Килиан отказался разговаривать с саудовским клубом "Аль-Хилаль" после того, как чемпионы Франции согласились с их предложением в размере 259 миллионов фунтов стерлингов. Но они также опасаются, что через 12 месяцев Мбаппе просто так пойдет в "Реал".

"Ливерпуль" готов предложить Мбаппе годовое кредитное соглашение, которое принесет наличные парижанам и позволит 24-летнему нападающему осуществить переход своей мечты в Мадрид.

Мать Мбаппе любит Ливерпуль

Красных вдохновило уважение Мбаппе к клубу и тот факт, что его мать, Файза Ламари, также являющаяся его агентом, является страстной поклонницей Клоппа. Мбаппе часто хвалил босса "Энфилда" Юргена Клоппа, и он и его представители обсуждали трансфер с "Ливерпулем", прежде чем присоединиться к ПСЖ, когда он решил покинуть Монако.

"Мы немного поговорили, но не очень много. Это любимый клуб моей мамы, моя мама любит Ливерпуль. Я не знаю почему, вам придется спросить ее. Это хороший клуб, и мы познакомились с ними пять лет назад. Когда я был в Монако, я встретил их. Это большой клуб", — сказал он Telegraph в прошлом году.

Ситуация достигла апогея после того, как Мбаппе назвал ПСЖ "раскольническим клубом" в интервью журналу France Football. На вопрос, считает ли он, что его выступления за ПСЖ были банальными, Мбаппе ответил: "Да, но в то же время я их не виню".

Добавим, что об этом трансфере написал также инсайдер Фабрицио Романо. А это уже 90 процентов успеха.

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