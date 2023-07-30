Мбаппе может неожиданно оказаться в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" ведет переговоры с ПСЖ о сенсационной аренде Мбаппе . Такой шаг позволил бы французам немного заработать и сэкономить на зарплате, а самому Килиану сохранить себя в игровой форме и за год осуществить трансфер мечты в Реал.
Об этом пишет английское издание The Mirror , передает портал Новини.LIVE.
Британские журналисты пишут, что ПСЖ возмущен тем, что Килиан отказался разговаривать с саудовским клубом "Аль-Хилаль" после того, как чемпионы Франции согласились с их предложением в размере 259 миллионов фунтов стерлингов. Но они также опасаются, что через 12 месяцев Мбаппе просто так пойдет в "Реал".
Mbappe to Liverpool on loan to bring Номер 20 to Anfield— Africanacity (@africanacity_) 29 July 2023
I'm all in 🇫🇷 🔥 pic.twitter.com/KUWxgJz1mH
"Ливерпуль" готов предложить Мбаппе годовое кредитное соглашение, которое принесет наличные парижанам и позволит 24-летнему нападающему осуществить переход своей мечты в Мадрид.
Мать Мбаппе любит Ливерпуль
Красных вдохновило уважение Мбаппе к клубу и тот факт, что его мать, Файза Ламари, также являющаяся его агентом, является страстной поклонницей Клоппа. Мбаппе часто хвалил босса "Энфилда" Юргена Клоппа, и он и его представители обсуждали трансфер с "Ливерпулем", прежде чем присоединиться к ПСЖ, когда он решил покинуть Монако.
Me when I find out Mbappe to Liverpool не мешкает за 12-й день в 2 года pic.twitter.com/5ix2Mu2HuE— Lewis (@Lewis4653) Июль 29, 2023
"Мы немного поговорили, но не очень много. Это любимый клуб моей мамы, моя мама любит Ливерпуль. Я не знаю почему, вам придется спросить ее. Это хороший клуб, и мы познакомились с ними пять лет назад. Когда я был в Монако, я встретил их. Это большой клуб", — сказал он Telegraph в прошлом году.
Ситуация достигла апогея после того, как Мбаппе назвал ПСЖ "раскольническим клубом" в интервью журналу France Football. На вопрос, считает ли он, что его выступления за ПСЖ были банальными, Мбаппе ответил: "Да, но в то же время я их не виню".
Добавим, что об этом трансфере написал также инсайдер Фабрицио Романо. А это уже 90 процентов успеха.
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