Мбаппе може стати одноклубником Мудрика
Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе влітку може перейти до одного з клубів АПЛ. Нападник поки що не продовжив контракт зі своїм нинішнім клубом.
На гравця претендують два топові клуби з Англії, повідомило Diario Sport.
Мбаппе не продовжив контракт із "ПСЖ" тому, що влітку 2024 року планує перейти до мадридського "Реалу".
Мбаппе може грати з Мудриком
Джерело повідомило, що за Мбаппе хочуть поборотися "Челсі" та "Ліверпуль", які вже пов'язувалися з оточенням футболіста.
На цю мить у мами футболіста і його агента виникли теплі відносини з "Ліверпулем", який готовий задовольнити всі фінансові вимоги.
"Челсі" у переговорному процесі підходить до Мбаппи через тренера Мауріс Почеттіно, у якого збереглися приятельські відносини з футболістом.
Мадридський "Реал" досі є фаворитом у переговорах за Мбаппе, але клуб не перебиватиме пропозиції клубів АПЛ, якщо вони будуть завищені.
Зазначається, що футболіст також цікавий "Ман Сіті" та "Ньюкаслу", але вони не робитимуть пропозицій.
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