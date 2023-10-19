Мбаппе може стати одноклубником Мудрика

Вінгер Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе влітку може перейти до одного з клубів АПЛ. Нападник поки що не продовжив контракт зі своїм нинішнім клубом.

На гравця претендують два топові клуби з Англії, повідомило Diario Sport.

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Мбаппе може грати з Мудриком

Джерело повідомило, що за Мбаппе хочуть поборотися "Челсі" та "Ліверпуль", які вже пов'язувалися з оточенням футболіста.

На цю мить у мами футболіста і його агента виникли теплі відносини з "Ліверпулем", який готовий задовольнити всі фінансові вимоги.

"Челсі" у переговорному процесі підходить до Мбаппи через тренера Мауріс Почеттіно, у якого збереглися приятельські відносини з футболістом.

Мадридський "Реал" досі є фаворитом у переговорах за Мбаппе, але клуб не перебиватиме пропозиції клубів АПЛ, якщо вони будуть завищені.

Зазначається, що футболіст також цікавий "Ман Сіті" та "Ньюкаслу", але вони не робитимуть пропозицій.

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