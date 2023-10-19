Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе може стати одноклубником Мудрика arrow

Мбаппе може стати одноклубником Мудрика

19 жовтня 2023 19:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мбаппе може стати одноклубником Мудрика
Вінгер Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе влітку може перейти до одного з клубів АПЛ. Нападник поки що не продовжив контракт зі своїм нинішнім клубом.

На гравця претендують два топові клуби з Англії, повідомило Diario Sport.

Читайте також:

Мбаппе не продовжив контракт із "ПСЖ" тому, що влітку 2024 року планує перейти до мадридського "Реалу".

Мбаппе може грати з Мудриком

Джерело повідомило, що за Мбаппе хочуть поборотися "Челсі" та "Ліверпуль", які вже пов'язувалися з оточенням футболіста.

На цю мить у мами футболіста і його агента виникли теплі відносини з "Ліверпулем", який готовий задовольнити всі фінансові вимоги.

"Челсі" у переговорному процесі підходить до Мбаппи через тренера Мауріс Почеттіно, у якого збереглися приятельські відносини з футболістом.

Мадридський "Реал" досі є фаворитом у переговорах за Мбаппе, але клуб не перебиватиме пропозиції клубів АПЛ, якщо вони будуть завищені.

Зазначається, що футболіст також цікавий "Ман Сіті" та "Ньюкаслу", але вони не робитимуть пропозицій.

Нагадаємо, у Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона".

Георгій Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса".

Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить.

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі