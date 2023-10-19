Мбаппе может стать одноклубником Мудрика
Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе летом может перейти в один из клубов АПЛ. Нападающий пока не продлил контракт со своим нынешним клубом.
На игрока претендуют два топовых клуба из Англии, сообщило Diario Sport.
Мбаппе не продлил контракт с "ПСЖ" потому, что летом 2024 года планирует перейти в мадридский "Реал".
Мбаппе может играть с Мудриком
Источник сообщил, что за Мбаппе хотят побороться "Челси" и "Ливерпуль", которые уже связывались с окружением футболиста.
На текущий момент у мамы футболиста и у его агента возникли теплые отношения с "Ливерпулем", который готов удовлетворить все финансовые требования.
"Челси" в переговорном процессе подходит к Мбаппе через тренера Маурисио Почеттино, у которого сохранились приятельские отношения с футболистом.
Мадридский "Реал" до сих пор является фаворитом в переговорах за Мбаппе, но клуб не будет перебивать предложения клубов АПЛ, если они будут завышены.
Отмечается, что футболист также интересен "Ман Сити" и "Ньюкаслу", но они не будут делать предложений.
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