Мбаппе может стать одноклубником Мудрика

Вингер Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе летом может перейти в один из клубов АПЛ. Нападающий пока не продлил контракт со своим нынешним клубом.

На игрока претендуют два топовых клуба из Англии, сообщило Diario Sport.

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Источник сообщил, что за Мбаппе хотят побороться "Челси" и "Ливерпуль", которые уже связывались с окружением футболиста.

На текущий момент у мамы футболиста и у его агента возникли теплые отношения с "Ливерпулем", который готов удовлетворить все финансовые требования.

"Челси" в переговорном процессе подходит к Мбаппе через тренера Маурисио Почеттино, у которого сохранились приятельские отношения с футболистом.

Мадридский "Реал" до сих пор является фаворитом в переговорах за Мбаппе, но клуб не будет перебивать предложения клубов АПЛ, если они будут завышены.

Отмечается, что футболист также интересен "Ман Сити" и "Ньюкаслу", но они не будут делать предложений.

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