У Мбаппе возникли проблемы из-за нового правила ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) ввела новое правило, которое касается работы агентов. И это может стать большой проблемой для Килиана Мбаппе.
Форварду "ПСЖ" придется сменить агента, или он потеряет большие деньги, сообщает Marca.
ФИФА ввела правило, которое регламентирует работу футбольных агентов. Теперь человек, не получивший специальную лицензию, не может заниматься такой деятельностью. Существует даже специальный портал, с помощью которого можно анонимно пожаловаться на агента, который работает без лицензии.
Проблемы Мбаппе
Делами главной звезды французского "ПСЖ" занималась его мать Файза Ламари. У нее нет специальной агентской лицензии ФИФА. Более того, Ламари не сможет ее получить без экзамена, ближайший из которых будет проведен в конце весны следующего года.
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года. Без агента он не сможет заключить соглашение с новым клубом. Таким образом, Килиану придется как можно быстрее найти нового агента, если он хочет перейти в "Реал" или другую команду.
Однако в таком случае Файза Ламари не получит агентский бонус как за продление контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", или при заключении форвардом соглашения с другим клубом. Речь идет о десятках миллионов евро.
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