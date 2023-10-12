У Мбаппе возникли проблемы из-за нового правила ФИФА

Килиан Мбаппе в матче против "Ренна". Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела новое правило, которое касается работы агентов. И это может стать большой проблемой для Килиана Мбаппе.

Форварду "ПСЖ" придется сменить агента, или он потеряет большие деньги, сообщает Marca.

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ФИФА ввела правило, которое регламентирует работу футбольных агентов. Теперь человек, не получивший специальную лицензию, не может заниматься такой деятельностью. Существует даже специальный портал, с помощью которого можно анонимно пожаловаться на агента, который работает без лицензии.

Проблемы Мбаппе

Делами главной звезды французского "ПСЖ" занималась его мать Файза Ламари. У нее нет специальной агентской лицензии ФИФА. Более того, Ламари не сможет ее получить без экзамена, ближайший из которых будет проведен в конце весны следующего года.

Килиан Мбаппе с тренером "ПСЖ" Луисом Энрике. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до лета 2024 года. Без агента он не сможет заключить соглашение с новым клубом. Таким образом, Килиану придется как можно быстрее найти нового агента, если он хочет перейти в "Реал" или другую команду.

Однако в таком случае Файза Ламари не получит агентский бонус как за продление контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", или при заключении форвардом соглашения с другим клубом. Речь идет о десятках миллионов евро.

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