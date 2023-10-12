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У Мбаппе виникли проблеми через нове правило ФІФА

12 жовтня 2023 16:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Мбаппе виникли проблеми через нове правило ФІФА
Кіліан Мбаппе у матчі проти "Ренна". Фото: REUTERS/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила нове правило щодо роботи агентів. І це може стати великою проблемою для Кіліана Мбаппе.

Форварду "ПСЖ" доведеться змінити агента, або він втратить великі гроші, повідомляє Marca.

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ФІФА запровадила правило, що регламентує роботу футбольних агентів. Тепер людина, яка не отримала спеціальної ліцензії, не може займатися такою діяльністю. Існує навіть спеціальний портал, за допомогою якого можна анонімно поскаржитися на агента, який працює без ліцензії.

Проблеми Мбаппе

Справами головної зірки французького ПСЖ займалася його мати Файза Ламарі. Вона не має спеціальної агентської ліцензії ФІФА. Ба більше — Ламарі не зможе її здобути без іспиту, найближчий з яких буде проведено наприкінці весни наступного року.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе з тренером "ПСЖ" Луїсом Енріке. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Контракт Мбаппе із "ПСЖ" діє до літа 2024 року. Без агента він не зможе укласти угоду із новим клубом. Таким чином, Кіліану доведеться якнайшвидше знайти нового агента, якщо він хоче перейти до "Реала" або іншої команди.

Однак у такому разі Файза Ламарі не отримає агентського бонусу за продовження контракту Кіліана Мбаппе з "ПСЖ", або під час укладання форвардом угоди з іншим клубом. Йдеться про десятки мільйонів євро.

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