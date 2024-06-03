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Мбаппе не включили в заявку збірної Франції — що відомо

3 червня 2024 18:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Кіліан Мбаппе не потрапив до попередньої заявки Франції на Олімпійські ігри
Кіліан Мбаппе. Фото: ПСЖ в соцмережі Х
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе не потрапив до попередньої заявки команди, яка зіграє на Олімпійських іграх у Парижі. Відповідний список гравців оприлюднив тренер збірної Франції U-21 Тьєррі Анрі. 

Про це повідомляє пресслужба національної команди Франції. 

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Тьєрі Анрі поділився попередньою заявкою олімпійської команди, до неї не увійшов нападник Мбаппе. Крім цього участь іншого гравця Антуана Грізманна поки залишається під питанням. 

До попередньої заявки збірної Франції увійшли:
Воротарі: Лукас Шевальє (Лілль), Гійом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадіо (ФК Париж), Робін Ріссе (Страсбург);

Захисники: Кіліанн Сілділліа (Фрібур), Бафоде Діакіте (Лілль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Естеве (Бернлі), Ленні Йоро (Лілль), Адрієн Трюфферт (Ренн), Бредлі Локо (Брест);

Півзахисники: Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Хефрен Турам (Ніцца), Ману Коне (Боруссія Менхенгладбах), Магнес Аклюш (Монако), Енцо Мілло (Штутгарт), Жоріс Шотар (Монпельє), Дезіре Дуе (Ренн), Леслі Угочукву (Челсі);

Нападники: Бредлі Баркола (ПСЖ), Александр Лаказетт (Ліон), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас), Матіс Тел (Баварія), Мішель Оліз (Крістал Пелас), Арно Калімуендо (Ренн).

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться з 24 липня по 10 серпня. Матчі пройдуть у Парижі, Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть дві команди.

Відомо, що збірна України отримала свою олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у таких змаганнях.

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Кіліан Мбаппе
Олімпіада-2024
футбол

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