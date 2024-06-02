Мбаппе офіційно приєднався до Реалу — інсайдер Романо повідомив про трансфер

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала". Угода повністю завершена, всі необхідні документи підписані.

Про це повідомив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE.

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Коли оголосять про перехід у клубі

За інформацією Романо, офіційно про перехід Мбаппе на правах вільного агента "Реал" повідомить наступного тижня. Рішення про перехід до мадридського клубу форвард збірної Франції ухвалив ще в лютому.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Мбаппе перейшов у "ПСЖ" влітку 2017 року з "Монако" за 180 мільйонів євро. За 7 років сумарно провів за паризький клуб 308 матчів у всіх турнірах і забив 256 голів.

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