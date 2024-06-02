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Мбаппе офіційно приєднався до Реалу — інсайдер Романо повідомив про трансфер

2 червня 2024 18:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мбаппе офіційно приєднався до Реалу — інсайдер Романо повідомив про трансфер
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала". Угода повністю завершена, всі необхідні документи підписані.

Про це повідомив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE. 

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Ця новина стала продовженням святкування "Реалу" перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над "Борусією" з Дортмунда. Цей трофей став 15-м у клубному музеї серед головних європейських турнірів.

Коли оголосять про перехід у клубі

За інформацією Романо, офіційно про перехід Мбаппе на правах вільного агента "Реал" повідомить наступного тижня. Рішення про перехід до мадридського клубу форвард збірної Франції ухвалив ще в лютому.

Мбаппе перейшов у "ПСЖ" влітку 2017 року з "Монако" за 180 мільйонів євро. За 7 років сумарно провів за паризький клуб 308 матчів у всіх турнірах і забив 256 голів.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Збірна Франції з футболу

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