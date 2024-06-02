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Мбаппе официально присоединился к Реалу — инсайдер Романо сообщил о трансфере

2 июня 2024 18:17
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мбаппе официально присоединился к Реалу — инсайдер Романо сообщил о трансфере
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально стал игроком "Реала" . Соглашение полностью завершено, все необходимые документы подписаны.

Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передаёт Новини.LIVE.

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Эта новость стала продолжением празднования "Реала" победы в финале Лиги чемпионов над "Боруссией" из Дортмунда. Этот трофей стал 15-м в клубном музее среди главных европейских турниров.

Когда объявят о переходе в клубе

По информации Романо, официально о переходе Мбаппе на правах свободного агента "Реал" сообщит на следующей неделе. Решение о переходе в мадридский клуб форвард сборной Франции принял еще в феврале.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако" за 180 миллионов евро. За 7 лет суммарно провел за парижский клуб 308 матчей во всех турнирах и забил 256 голов.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

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Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Сборная Франции по футболу

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