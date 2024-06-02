Мбаппе официально присоединился к Реалу — инсайдер Романо сообщил о трансфере

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально стал игроком "Реала" . Соглашение полностью завершено, все необходимые документы подписаны.

Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передаёт Новини.LIVE.

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Когда объявят о переходе в клубе

По информации Романо, официально о переходе Мбаппе на правах свободного агента "Реал" сообщит на следующей неделе. Решение о переходе в мадридский клуб форвард сборной Франции принял еще в феврале.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Все документы должны быть подтверждены, sealed и completed.



Реаль Мадрида, идти к ежегоднику Mbappé как новый signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision в February; he can now be considered новый Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Июнь 2, 2024

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако" за 180 миллионов евро. За 7 лет суммарно провел за парижский клуб 308 матчей во всех турнирах и забил 256 голов.

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