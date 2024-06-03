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Мбаппе не включили в заявку сборной Франции — что известно

3 июня 2024 18:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Килиан Мбаппе не попал в предварительную заявку Франции на Олимпийские игры
Килиан Мбаппе. Фото: ПСЖ в соцсети Х
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бывший нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не попал в предварительную заявку команды, которая сыграет на Олимпийских играх в Париже. Соответствующий список игроков обнародовал тренер сборной Франции U-21 Тьерри Анри.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Франции.

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Тьерри Анри поделился предварительной заявкой олимпийской команды, в нее не вошел нападающий Мбаппе. Кроме этого, участие другого игрока Антуана Гризманна пока остается под вопросом.

В предварительную заявку сборной Франции вошли:
Вратари: Лукас Шевалье (Лилль), Гийом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадио (ФК Париж), Робин Риссе (Страсбург);

Защитники: Килианн Силдиллиа (Фрибур), Бафоде Диаките (Лилль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Эстеве (Бернли), Ленни Йоро (Лилль), Адриен Трюфферт (Ренн), Брэдли Локо (Брест);

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Хефрен Турам (Ницца), Ману Коне (Боруссия Менхенгладбах), Магнес Аклюш (Монако), Энцо Милло (Штутгарт), Жорис Шотар (Монпелье), Дезире Дуэ (Ренн) Челси);

Нападающие: Брэдли Баркола (ПСЖ), Александр Лаказетт (Лион), Жан-Филипп Матета (Кристалл Пелас), Матис Тел (Бавария), Мишель Олиз (Кристалл Пелас), Арно Калимуэндо (Ренн).

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 10 августа. Матчи пройдут в Париже, Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут две команды.

Известно, что сборная Украины получила свою олимпийскую лицензию благодаря выходу украинской команды U21 в полуфинал молодежного Евро-2023. Украина впервые примет участие в подобных соревнованиях.

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Килиан Мбаппе
Олимпиада-2024
футбол

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