Килиан Мбаппе не попал в предварительную заявку Франции на Олимпийские игры

Килиан Мбаппе. Фото: ПСЖ в соцсети Х

Бывший нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не попал в предварительную заявку команды, которая сыграет на Олимпийских играх в Париже. Соответствующий список игроков обнародовал тренер сборной Франции U-21 Тьерри Анри.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Франции.

Читайте также:

Мбаппе не выступит на Олимпиаде-2024

Тьерри Анри поделился предварительной заявкой олимпийской команды, в нее не вошел нападающий Мбаппе. Кроме этого, участие другого игрока Антуана Гризманна пока остается под вопросом.

В предварительную заявку сборной Франции вошли:

Вратари: Лукас Шевалье (Лилль), Гийом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадио (ФК Париж), Робин Риссе (Страсбург);

Защитники: Килианн Силдиллиа (Фрибур), Бафоде Диаките (Лилль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Эстеве (Бернли), Ленни Йоро (Лилль), Адриен Трюфферт (Ренн), Брэдли Локо (Брест);

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Хефрен Турам (Ницца), Ману Коне (Боруссия Менхенгладбах), Магнес Аклюш (Монако), Энцо Милло (Штутгарт), Жорис Шотар (Монпелье), Дезире Дуэ (Ренн) Челси);

Нападающие: Брэдли Баркола (ПСЖ), Александр Лаказетт (Лион), Жан-Филипп Матета (Кристалл Пелас), Матис Тел (Бавария), Мишель Олиз (Кристалл Пелас), Арно Калимуэндо (Ренн).

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 10 августа. Матчи пройдут в Париже, Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут две команды.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋



Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊 #BleuCollectif — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

Известно, что сборная Украины получила свою олимпийскую лицензию благодаря выходу украинской команды U21 в полуфинал молодежного Евро-2023. Украина впервые примет участие в подобных соревнованиях.

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.