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Мбаппе отримав травму — коли француз повернеться до складу Реалу

11 грудня 2024 09:29
Станіслав Костюк - Редактор
Мбаппе та Вінісіус отримали травми — коли вони повернуться на поле
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіст мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе не зміг дограти до кінця матч Ліги чемпіонів із "Аталантою". Француз забив перший гол у поєдинку, але потім достроково залишив поле.

Мбаппе вже не зіграє у 2024 році, повідомляє TyC Sports.

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У матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Аталанта" прийняла до Бергамо мадридський "Реал". Кіліан Мбаппе вивів іспанську команду вперед у рахунку вже на 10-й хвилині поєдинку. Перед перервою Де Кетеларе зрівняв рахунок, але у другому таймі Вінісіус та Беллінгем принесли "Реалу" перемогу. За "Аталанту" забив другий гол Лукман, але це не допомогло бергамаскам набрати очки.

Нові травми у "Реалі"

Перемога мадридської команди була затьмарена новими кадровими проблемами. Під час матчу Ліги чемпіонів Кіліан Мбаппе відчув, що не може продовжувати гру. Він залишив поле за допомогою працівників "Реалу".

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе залишає поле. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Французькі футболісти відчувають м'язовий дискомфорт. Йому вдалося уникнути серйозного пошкодження, але 2024 року Мбаппе більше не зіграє. Також відомо, що бразильський форвард Вінісіус кульгав наприкінці матчу, але про його травму поки що нічого не відомо.

"Реал" має зіграти ще кілька поєдинків у 2024 році. Вже 14 грудня мадридці проведуть зустріч із "Райо Вальєкано", 18 грудня на них чекає фінал Міжконтинентального кубка, а 22 грудня "бланкос" зіграють із "Севільєю".

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спорт футбол Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Реал Мадрид

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