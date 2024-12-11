Мбаппе и Винисиус получили травмы — когда они вернутся на поле

Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не смог доиграть до конца матч Лиги чемпионов с "Аталантой". Француз забил первый гол в поединке, но затем досрочно покинул поле.

Мбаппе уже не сыграет в 2024 году, сообщает TyC Sports.

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В матче 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Аталанта" приняла в Бергамо мадридский "Реал". Килиан Мбаппе вывел испанскую команду вперед в счете уже на 10 минуте поединка. Перед перерывом Де Кетеларе сравнял счет, но во втором тайме Винисиус и Беллингем принесли "Реалу" победу. За "Аталанту" забил второй гол Лукман, но это не помогло бергамаскам набрать очки.

Новые травмы в "Реале"

Победа мадридской команды была омрачена новыми кадровыми проблемами. Во время матча Лиги чемпионов Килиан Мбаппе почувствовал, что не может продолжать игру. Он покинул поле с помощью работников "Реала".

Килиан Мбаппе покидает поле. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Французский футболисты испытывает мышечный дискомфорт. Ему удалось избежать серьезного повреждения, но в 2024 году Мбаппе больше не сыграет. Также известно, что бразильский форвард Винисиус хромал в конце матча, но о его травме пока ничего не известно.

"Реалу" предстоит сыграть еще несколько поединков в 2024 году. Уже 14 декабря мадридцы проведут встречу с "Райо Вальекано", 18 декабря их ждет финал Межконтинентального кубка, а 22 декабря "бланкос" сыграют с "Севильей".

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