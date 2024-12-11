Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе получил травму — когда француз вернется в состав Реала arrow

Мбаппе получил травму — когда француз вернется в состав Реала

11 декабря 2024 09:29
Станислав Костюк - Редактор
Мбаппе и Винисиус получили травмы — когда они вернутся на поле
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Станислав Костюк - Редактор

Футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не смог доиграть до конца матч Лиги чемпионов с "Аталантой". Француз забил первый гол в поединке, но затем досрочно покинул поле.

Мбаппе уже не сыграет в 2024 году, сообщает TyC Sports.

Читайте также:

В матче 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Аталанта" приняла в Бергамо мадридский "Реал". Килиан Мбаппе вывел испанскую команду вперед в счете уже на 10 минуте поединка. Перед перерывом Де Кетеларе сравнял счет, но во втором тайме Винисиус и Беллингем принесли "Реалу" победу. За "Аталанту" забил второй гол Лукман, но это не помогло бергамаскам набрать очки. 

Новые травмы в "Реале" 

Победа мадридской команды была омрачена новыми кадровыми проблемами. Во время матча Лиги чемпионов Килиан Мбаппе почувствовал, что не может продолжать игру. Он покинул поле с помощью работников "Реала". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе покидает поле. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Французский футболисты испытывает мышечный дискомфорт. Ему удалось избежать серьезного повреждения, но в 2024 году Мбаппе больше не сыграет. Также известно, что бразильский форвард Винисиус хромал в конце матча, но о его травме пока ничего не известно. 

"Реалу" предстоит сыграть еще несколько поединков в 2024 году. Уже 14 декабря мадридцы проведут встречу с "Райо Вальекано", 18 декабря их ждет финал Межконтинентального кубка, а 22 декабря "бланкос" сыграют с "Севильей". 

Напомним, гимнаст Илья Ковтун впервые за долгое время отпраздновал победу без украинского флага. 

У футбольной команды "Ингулец" возникли проблемы, которые могут повлиять на результаты в нынешнем сезоне. 

В донецком "Шахтере" решили, кем могут заменить Марино Пушича в случае отставки тренера. 

В киевском "Динамо" может появиться новый легионер, за которого клубу не придется платить. 

спорт футбол Лига чемпионов Килиан Мбаппе Реал Мадрид

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

08:45 Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 18,7% — на что больше всего

08:44 Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн долларов

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

09:29 Партизаны фиксируют переброску багги в Курск — что задумала РФ

09:16 Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

09:16 Часы без света — графики и ремонты на сегодня в Одессе

09:15 Эксперты определили смартфон с лучшей камерой в 2024 году

09:03 Нацполиция проводит обыски в международных поездах Укрзализныци

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:56 В ТЦК объяснили, в каких случаях применяется сила и наручники

08:45 Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 18,7% — на что больше всего

08:44 Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн долларов

08:17 В Волчанске мужчина строил россиянам блиндажи — что решил суд

08:09 Таганрог в РФ был атакован ракетами — что известно

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК