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Мбаппе розповів Макрону про свій майбутній клуб

28 лютого 2024 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе розповів Макрону про свій майбутній клуб
Кіліан Мбаппе в Єлисейському палаці. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Франції Еммануель Макрон провів у Єлисейському палаці у Парижі зустріч з еміром Катару Тамімом бен Хамада Аль Тані. На захід був запрошений і капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Аль Тані володіє французьким футбольним клубом "ПСЖ", за який грає Мбаппе, нагадує RMC Sport.

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У Єлисейському палаці відбулася урочиста вечеря з нагоди офіційного візиту еміра Катару, який є партнером та союзником Франції. Президент країни Еммануель Макрон запросив на зустріч лідера "ПСЖ" Кіліана Мбаппе. Футболіст розповів політикам, де планує продовжити кар'єру.

Макрон, Мбаппе та Аль Тані
Макрон, Мбаппе та Аль Тані. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Що Мбаппе сказав Макрону

Контракт Кіліана Мбаппе із "ПСЖ" закінчиться влітку цього року. На тлі мовчання футболіста щодо продовження угоди активізувалися чутки про те, що він перейде до мадридського "Реала".

Ні Макрон, ні власник "ПСЖ" Аль Тані не хочуть, щоб Мбаппе виїжджав із Франції. Кіліану буквально довелося виправдовуватись перед політиками та іншими гостями урочистого заходу.

Футболіст спростував чутки про звільнення та "ПСЖ" і запевнив, що ще не ухвалив рішення про продовження кар'єри. Він не виключає того, що залишиться у Парижі. Також Мбаппе заявив, що продовжить славити французького футболу незалежно від того, де виступатиме.

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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спорт
Емманюель Макрон
футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ

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