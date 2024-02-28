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Мбаппе рассказал Макрону о своем будущем клубе

28 февраля 2024 14:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе рассказал Макрону о своем будущем клубе
Килиан Мбаппе в Елисейском дворце. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце в Париже встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамада Аль Тани. На мероприятие был приглашен и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе

Аль Тани владеет французским футбольным клубом "ПСЖ", за который играет Мбаппе, напоминает RMC Sport

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В Елисейском дворце состоялся торжественный ужин по случаю официального визита эмира Катара, который является партнером и союзником Франции. Президент страны Эммануэль Макрон пригласил на встречу лидера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Футболист рассказал политикам о том, где планирует продолжить карьеру. 

Макрон, Мбаппе и Аль Тани
Макрон, Мбаппе и Аль Тани. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Что Мбаппе сказал Макрону

Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" закончится летом этого года. На фоне молчания футболиста по поводу продления соглашения активизировались слухи о том, что он перейдет в мадридский "Реал". 

Ни Макрон, ни владелец "ПСЖ" Аль Тани не хотят, чтобы Мбаппе уезжал из Франции. Килиану буквально пришлось оправдываться перед политиками и другими гостями торжественного мероприятия.

Футболист опроверг слухи об уходе и "ПСЖ" и заверил, что еще не принял решение о продолжении карьеры. Он не исключает того, что останется в Париже. Также Мбаппе заявил, что продолжит приносить славу французскому футболу вне зависимости от того, где будет выступать. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

спорт
Эммануэль Макрон
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ

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