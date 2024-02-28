Мбаппе рассказал Макрону о своем будущем клубе

Килиан Мбаппе в Елисейском дворце. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце в Париже встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамада Аль Тани. На мероприятие был приглашен и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Аль Тани владеет французским футбольным клубом "ПСЖ", за который играет Мбаппе, напоминает RMC Sport.

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В Елисейском дворце состоялся торжественный ужин по случаю официального визита эмира Катара, который является партнером и союзником Франции. Президент страны Эммануэль Макрон пригласил на встречу лидера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Футболист рассказал политикам о том, где планирует продолжить карьеру.

Макрон, Мбаппе и Аль Тани. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Что Мбаппе сказал Макрону

Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" закончится летом этого года. На фоне молчания футболиста по поводу продления соглашения активизировались слухи о том, что он перейдет в мадридский "Реал".

Ни Макрон, ни владелец "ПСЖ" Аль Тани не хотят, чтобы Мбаппе уезжал из Франции. Килиану буквально пришлось оправдываться перед политиками и другими гостями торжественного мероприятия.

Футболист опроверг слухи об уходе и "ПСЖ" и заверил, что еще не принял решение о продолжении карьеры. Он не исключает того, что останется в Париже. Также Мбаппе заявил, что продолжит приносить славу французскому футболу вне зависимости от того, где будет выступать.

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