Мбаппе рассказал Макрону о своем будущем клубе
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце в Париже встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамада Аль Тани. На мероприятие был приглашен и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.
Аль Тани владеет французским футбольным клубом "ПСЖ", за который играет Мбаппе, напоминает RMC Sport.
В Елисейском дворце состоялся торжественный ужин по случаю официального визита эмира Катара, который является партнером и союзником Франции. Президент страны Эммануэль Макрон пригласил на встречу лидера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Футболист рассказал политикам о том, где планирует продолжить карьеру.
Что Мбаппе сказал Макрону
Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" закончится летом этого года. На фоне молчания футболиста по поводу продления соглашения активизировались слухи о том, что он перейдет в мадридский "Реал".
Ни Макрон, ни владелец "ПСЖ" Аль Тани не хотят, чтобы Мбаппе уезжал из Франции. Килиану буквально пришлось оправдываться перед политиками и другими гостями торжественного мероприятия.
Футболист опроверг слухи об уходе и "ПСЖ" и заверил, что еще не принял решение о продолжении карьеры. Он не исключает того, что останется в Париже. Также Мбаппе заявил, что продолжит приносить славу французскому футболу вне зависимости от того, где будет выступать.
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