Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе заберет в Реал своего младшего брата arrow

Мбаппе заберет в Реал своего младшего брата

27 февраля 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе заберет в Реал своего младшего брата
Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе добился от руководства "Реала" выполнения важного для игрока требования. Младший брат форварда тоже перейдет в испанский клуб. 

Этан Мбаппе тоже подпишет с "Реалом" профессиональный контракт, сообщает Marca

Килиан Мбаппе собирается забрать с собой в мадридский "Реал" своего 17-летнего брата Этана. Капитан сборной Франции намерен опекать юного футболиста до тех пор, пока тот не станет самостоятельным игроком. Летом оба Мбаппе официально будут презентованы на "Сантьяго Бернабеу". 

Что известно об Этане Мбаппе 

Французский "ПСЖ" предложил контракт младшему брату Килиана Мбаппе еще летом 2021 года. Молодой футболист выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне 2023/2024 Этан сыграл за молодежный состав французского клуба 22 поединка. Он забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 

Этан Мбаппе
Этан Мбаппе на тренировке. Фото: instagram.com/ethanmbappe/

Этан Мбаппе сыграл уже три матча за основной состав "ПСЖ". Его считают перспективным футболистом. У молодого игрока нет высокой скорости, как у его брата, но он тоже физически силен, грамотно выбирает позицию и тактически грамотно действует на поле. 

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано". 

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме