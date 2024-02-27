Мбаппе заберет в Реал своего младшего брата

Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе добился от руководства "Реала" выполнения важного для игрока требования. Младший брат форварда тоже перейдет в испанский клуб.

Этан Мбаппе тоже подпишет с "Реалом" профессиональный контракт, сообщает Marca.

Килиан Мбаппе собирается забрать с собой в мадридский "Реал" своего 17-летнего брата Этана. Капитан сборной Франции намерен опекать юного футболиста до тех пор, пока тот не станет самостоятельным игроком. Летом оба Мбаппе официально будут презентованы на "Сантьяго Бернабеу".

Что известно об Этане Мбаппе

Французский "ПСЖ" предложил контракт младшему брату Килиана Мбаппе еще летом 2021 года. Молодой футболист выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне 2023/2024 Этан сыграл за молодежный состав французского клуба 22 поединка. Он забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Этан Мбаппе на тренировке. Фото: instagram.com/ethanmbappe/

Этан Мбаппе сыграл уже три матча за основной состав "ПСЖ". Его считают перспективным футболистом. У молодого игрока нет высокой скорости, как у его брата, но он тоже физически силен, грамотно выбирает позицию и тактически грамотно действует на поле.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано".