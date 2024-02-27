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Мбаппе забере до Реала свого молодшого брата

27 лютого 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе забере до Реала свого молодшого брата
Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе домігся від керівництва "Реала" виконання важливої для гравця вимоги. Молодший брат форварда також перейде до іспанського клубу.

Етан Мбаппе теж підпише з "Реалом" професійний контракт, повідомляє Marca.

Кіліан Мбаппе збирається забрати із собою до мадридського "Реала" свого 17-річного брата Етану. Капітан збірної Франції має намір опікуватися юним футболістом доти, доки той не стане самостійним гравцем. Влітку обоє Мбаппе офіційно будуть презентовані на "Сантьяго Бернабеу".

Що відомо про Етан Мбаппе

Французький "ПСЖ" запропонував контракт молодшому братові Кіліана Мбаппе ще влітку 2021 року. Юний футболіст виступає на позиції опорного півзахисника. У сезоні 2023/2024 Етан зіграв за молодіжний склад французького клубу 22 поєдинки. Він забив п'ять м'ячів та зробив три результативні передачі.

Етан Мбаппе
Етан Мбаппе на тренуванні. Фото: instagram.com/ethanmbappe/

Етан Мбаппе зіграв уже три матчі за основний склад "ПСЖ". Його вважають перспективним футболістом. Молодий гравець не має високої швидкості, як його брат, але він теж фізично сильний, грамотно вибирає позицію і тактично грамотно діє на полі.

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Кіліан Мбаппе
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