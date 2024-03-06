Мбаппе розповів про сварку з тренером ПСЖ Луїсом Енріке

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: REUTERS/Vincent West

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував стосунки з головним тренером "ПСЖ" Луїсом Енріке. Форвард зізнався, що має проблеми в клубі.

Мбаппе знову приніс "ПСЖ" перемогу у важливому матчі, повідомляє Le Parisien.

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У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів Кіліан Мбаппе оформив дубль на виїзді у ворота іспанського "Реала Сосьєдада". Це дозволило "ПСЖ" кваліфікуватися до чвертьфіналу єврокубкового турніру.

Кіліан Мбаппе та Луїс Енріке після матчу. Фото: REUTERS/Vincent West

Що Мбаппе сказав про тренера "ПСЖ"

Після матчу французький форвард відповів на запитання журналістів. Мбаппе визнав, що має якісь проблеми у команді, але не став розповідати про них докладно. При цьому Кіліан спростував інформацію про серйозну сварку з Луїсом Енріке. Футболіст зізнався, що поважає наставника та прислухається до його порад.

Чутки про сварку Кіліана Мбаппе з Луїсом Енріке виникли після того, як у трьох матчах чемпіонату Франції поспіль тренер не дозволяв форварду зіграти усі 90 хвилин. Лідер "ПСЖ" забив уже 34 голи й зробив чотири результативні передачі за свою команду у всіх турнірах.

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