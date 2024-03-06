Мбаппе розповів про сварку з тренером ПСЖ Луїсом Енріке
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував стосунки з головним тренером "ПСЖ" Луїсом Енріке. Форвард зізнався, що має проблеми в клубі.
Мбаппе знову приніс "ПСЖ" перемогу у важливому матчі, повідомляє Le Parisien.
У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів Кіліан Мбаппе оформив дубль на виїзді у ворота іспанського "Реала Сосьєдада". Це дозволило "ПСЖ" кваліфікуватися до чвертьфіналу єврокубкового турніру.
Що Мбаппе сказав про тренера "ПСЖ"
Після матчу французький форвард відповів на запитання журналістів. Мбаппе визнав, що має якісь проблеми у команді, але не став розповідати про них докладно. При цьому Кіліан спростував інформацію про серйозну сварку з Луїсом Енріке. Футболіст зізнався, що поважає наставника та прислухається до його порад.
Чутки про сварку Кіліана Мбаппе з Луїсом Енріке виникли після того, як у трьох матчах чемпіонату Франції поспіль тренер не дозволяв форварду зіграти усі 90 хвилин. Лідер "ПСЖ" забив уже 34 голи й зробив чотири результативні передачі за свою команду у всіх турнірах.
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