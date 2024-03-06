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Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

6 марта 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике
Килиан Мбаппе во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал отношения с главным тренером "ПСЖ" Луисом Энрике. Форвард признался, что у него есть проблемы в клубе. 

Мбаппе снова принес "ПСЖ" победу в важном матче, сообщает Le Parisien

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В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Килиан Мбаппе оформил дубль на выезде в ворота испанского "Реала Сосьедада". Это позволило "ПСЖ" квалифицироваться в четвертьфинал еврокубкового турнира. 

Килиан Мбаппе и Луис Энрике
Килиан Мбаппе и Луис Энрике после матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Что Мбаппе сказал о тренере "ПСЖ" 

После матча французский форвард ответил на вопросы журналистов. Мбаппе признал, что у него есть некие проблемы в команде, но не стал рассказывать о них подробно. При этом Килиан опроверг информацию о серьезной ссоре с Луисом Энрике. Футболист признался, что уважает наставника и прислушивается к его советам. 

Слухи о ссоре Килиана Мбаппе с Луисом Энрике возникли после того, как в трех матчах чемпионата Франции подряд тренер не позволял форварду сыграть все 90 минут. Лидер "ПСЖ" забил уже 34 гола и сделал четыре результативные передачи за свою команду во всех турнирах. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Луис Энрике

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