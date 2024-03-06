Мбаппе рассказал о ссоре с тренером ПСЖ Луисом Энрике

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал отношения с главным тренером "ПСЖ" Луисом Энрике. Форвард признался, что у него есть проблемы в клубе.

Мбаппе снова принес "ПСЖ" победу в важном матче, сообщает Le Parisien.

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В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Килиан Мбаппе оформил дубль на выезде в ворота испанского "Реала Сосьедада". Это позволило "ПСЖ" квалифицироваться в четвертьфинал еврокубкового турнира.

Килиан Мбаппе и Луис Энрике после матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Что Мбаппе сказал о тренере "ПСЖ"

После матча французский форвард ответил на вопросы журналистов. Мбаппе признал, что у него есть некие проблемы в команде, но не стал рассказывать о них подробно. При этом Килиан опроверг информацию о серьезной ссоре с Луисом Энрике. Футболист признался, что уважает наставника и прислушивается к его советам.

Слухи о ссоре Килиана Мбаппе с Луисом Энрике возникли после того, как в трех матчах чемпионата Франции подряд тренер не позволял форварду сыграть все 90 минут. Лидер "ПСЖ" забил уже 34 гола и сделал четыре результативные передачи за свою команду во всех турнирах.

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