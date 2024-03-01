Серхио Рамос заработает деньги на трансфере Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе с младшим братом Этаном (справа). Фото: instagram.com/k.mbappe/

Главная звезда французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе готовится к переезду в Испанию. Он уже выбрал дом, в котором будет жить во время выступлений за мадридский "Реал".

Экс-футболист "бланкос" Серхио Рамос тоже заработает на трансфере Мбаппе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

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Французский журналисты выяснили, что Килиан Мбаппе проконсультировался с Серхио Рамосом по поводу жилья в испанской столицы. Оба футболиста вместе выступали за "ПСЖ" и успели подружиться.

Серхио Рамос на тренировке. Фото: instagram.com/sergioramos/

Где будет жить Мбаппе

В этом сезоне Серхио Рамос снова выступает за "Севилью", воспитанником которой он и является. Однако у опытного защитника осталось несколько домов, которые он купил во время выступлений в составе "Реала". Рамос провел в Мадриде 16 лет и инвестировал в покупку недвижимости.

Защитник "Севильи" готов продать один из своих домов будущему форварду "Реала". Помимо этого Серхио Рамос рассказывает Килиану Мбаппе о том, какие рестораны необходимо посетить в Мадриде, где развлечься и на какие культурные мероприятия в Испании необходимо обратить внимание.

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