Серхіо Рамос заробить гроші на трансфері Кіліана Мбаппе

Кіліан Мбаппе з молодшим братом Етаном (праворуч). Фото: instagram.com/k.mbappe/

Головна зірка французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе готується до переїзду до Іспанії. Він уже вибрав будинок, в якому мешкатиме під час виступів за мадридський "Реал".

Ексфутболіст "бланкос" Серхіо Рамос також заробить гроші на трансфері Мбаппе, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

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Французькі журналісти з'ясували, що Кіліан Мбаппе проконсультувався із Серхіо Рамосом щодо житла в іспанській столиці. Обидва футболісти разом виступали за "ПСЖ" і встигли потоваришувати.

Серхіо Рамос на тренуванні. Фото: instagram.com/sergioramos/

Де житиме Мбаппе

Цього сезону Серхіо Рамос знову виступає за "Севілью", вихованцем якої він і є. Проте досвідчений захисник залишив кілька будинків, які він купив під час виступів у складі "Реала". Рамос провів у Мадриді 16 років та інвестував у купівлю нерухомості.

Захисник "Севільї" готовий продати один зі своїх будинків майбутньому форварду "Реалу". Окрім цього, Серхіо Рамос розповідає Кіліану Мбаппе про те, які ресторани необхідно відвідати в Мадриді, де розважитися і на які культурні заходи в Іспанії необхідно звернути увагу.

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