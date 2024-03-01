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Серхіо Рамос заробить гроші на трансфері Кіліана Мбаппе

1 березня 2024 13:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Серхіо Рамос заробить гроші на трансфері Кіліана Мбаппе
Кіліан Мбаппе з молодшим братом Етаном (праворуч). Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головна зірка французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе готується до переїзду до Іспанії. Він уже вибрав будинок, в якому мешкатиме під час виступів за мадридський "Реал".

Ексфутболіст "бланкос" Серхіо Рамос також заробить гроші на трансфері Мбаппе, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

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Французькі журналісти з'ясували, що Кіліан Мбаппе проконсультувався із Серхіо Рамосом щодо житла в іспанській столиці. Обидва футболісти разом виступали за "ПСЖ" і встигли потоваришувати.

Серхіо Рамос
Серхіо Рамос на тренуванні. Фото: instagram.com/sergioramos/

Де житиме Мбаппе

Цього сезону Серхіо Рамос знову виступає за "Севілью", вихованцем якої він і є. Проте досвідчений захисник залишив кілька будинків, які він купив під час виступів у складі "Реала". Рамос провів у Мадриді 16 років та інвестував у купівлю нерухомості.

Захисник "Севільї" готовий продати один зі своїх будинків майбутньому форварду "Реалу". Окрім цього, Серхіо Рамос розповідає Кіліану Мбаппе про те, які ресторани необхідно відвідати в Мадриді, де розважитися і на які культурні заходи в Іспанії необхідно звернути увагу.

Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

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"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер. 

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Серхіо Рамос

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