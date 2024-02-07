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Мбаппе розповів, скільки зароблятиме в мадридському Реалі

7 лютого 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе розповів, скільки зароблятиме в мадридському Реалі
Кіліан Мбаппе дякує вболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе ухвалив остаточне рішення про зміну клубу. Влітку він безкоштовно перейде із "ПСЖ" до мадридського "Реала".

Мбаппе вже погодив майбутню зарплату з керівництвом "королівського клубу", повідомляє Cadena Ser.

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі чемпіонату Франції. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Скільки буде заробляти Мбаппе

Французький футболіст улітку 2024 року стане вільним агентом і безкоштовно перейде до мадридського "Реалу". Іспанський клуб платитиме 24-річному Кіліану Мбаппе 50 млн євро на рік. Наразі сторони ведуть переговори про підписний бонус. Мбаппе хоче отримати 120 млн євро як одноразову виплату. "Реал" намагається домовитись про зниження суми бонусу.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 28 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 29 м'ячів та зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко назвав найкращий та найгірший епізоди у своїй футбольній кар'єрі.

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спорт
футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансфери

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