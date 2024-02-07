Мбаппе рассказал, сколько будет зарабатывать в мадридском Реале

Килиан Мбаппе благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение о смене клуба. Летом он бесплатно перейдет из "ПСЖ" в мадридский "Реал".

Мбаппе уже согласовал будущую зарплату с руководством "королевского клуба", сообщает Cadena Ser.

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Килиан Мбаппе в матче чемпионата Франции. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Сколько будет зарабатывать Мбаппе

Французский футболист летом 2024 года станет свободным агентом и бесплатно перейдет в мадридский "Реал". Испанский клуб будет платить 24-летнему Килиану Мбаппе 50 млн евро в год. В настоящее время стороны ведут переговоры о подписном бонусе. Мбаппе хочет получить 120 млн евро в качестве единоразовой выплаты. "Реал" пытается договориться о снижении суммы бонуса.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 28 поединков во всех турнирах. Он забил 29 мячей и сделал семь результативных передач.

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