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Мбаппе рассказал, сколько будет зарабатывать в мадридском Реале

7 февраля 2024 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе рассказал, сколько будет зарабатывать в мадридском Реале
Килиан Мбаппе благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение о смене клуба. Летом он бесплатно перейдет из "ПСЖ" в мадридский "Реал".

Мбаппе уже согласовал будущую зарплату с руководством "королевского клуба", сообщает Cadena Ser

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче чемпионата Франции. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Сколько будет зарабатывать Мбаппе 

Французский футболист летом 2024 года станет свободным агентом и бесплатно перейдет в мадридский "Реал". Испанский клуб будет платить 24-летнему Килиану Мбаппе 50 млн евро в год. В настоящее время стороны ведут переговоры о подписном бонусе. Мбаппе хочет получить 120 млн евро в качестве единоразовой выплаты. "Реал" пытается договориться о снижении суммы бонуса. 

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 28 поединков во всех турнирах. Он забил 29 мячей и сделал  семь результативных передач. 

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучший и худший эпизоды в своей футбольной карьере. 

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

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Саудовский "Аль-Наср" готовится пригласить в команду бывшего партнера Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу".

спорт
футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

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