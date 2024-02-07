Мбаппе рассказал, сколько будет зарабатывать в мадридском Реале
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение о смене клуба. Летом он бесплатно перейдет из "ПСЖ" в мадридский "Реал".
Мбаппе уже согласовал будущую зарплату с руководством "королевского клуба", сообщает Cadena Ser.
Килиан Мбаппе сделал в своем парижском особняке ремонт, но форвард не собирается жить в этом доме. Футболист сдаст помещение в аренду другому игроку "ПСЖ", а сам уедет из столицы Франции как минимум на несколько лет. Форвард уже нашел жилье в Мадриде.
Сколько будет зарабатывать Мбаппе
Французский футболист летом 2024 года станет свободным агентом и бесплатно перейдет в мадридский "Реал". Испанский клуб будет платить 24-летнему Килиану Мбаппе 50 млн евро в год. В настоящее время стороны ведут переговоры о подписном бонусе. Мбаппе хочет получить 120 млн евро в качестве единоразовой выплаты. "Реал" пытается договориться о снижении суммы бонуса.
В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 28 поединков во всех турнирах. Он забил 29 мячей и сделал семь результативных передач.
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