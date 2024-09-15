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Мбаппе судиться з ПСЖ — чи отримає футболіст свою зарплату

15 вересня 2024 11:24
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
ПСЖ відмовився виплатити Кіліану Мбаппе зарплату
Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Раніше Професійна футбольна ліга Франції (LFP) закликала клуб "ПСЖ" виплатити Кіліану Мбаппе заборговану зарплату у розмірі 55 мільйонів євро. У відповідь французький клуб відмовився виконати цю вимогу. 

Про це пише Mail Sport

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"ПСЖ" відмовився виплатити гравцю заборговану зарплату. Справу тепер розглядатимуть у суді. Відомо, що Мбаппе вимагав від керівництва свого колишнього клубу виплатити йому заробітну плату та бонуси за квітень, травень та червень 2024 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Водночас у "ПСЖ" переконані, що їхні дії були правомірними. Керівництво клубу оголосила про намір подати позов до суду на Мбаппе. 

Нагадаємо, травма Миколенка може виявитися серйозною — що відомо. 

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