ПСЖ відмовився виплатити Кіліану Мбаппе зарплату

Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe

Раніше Професійна футбольна ліга Франції (LFP) закликала клуб "ПСЖ" виплатити Кіліану Мбаппе заборговану зарплату у розмірі 55 мільйонів євро. У відповідь французький клуб відмовився виконати цю вимогу.

Про це пише Mail Sport.

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"ПСЖ" відмовився виплатити гравцю заборговану зарплату. Справу тепер розглядатимуть у суді. Відомо, що Мбаппе вимагав від керівництва свого колишнього клубу виплатити йому заробітну плату та бонуси за квітень, травень та червень 2024 року.

Водночас у "ПСЖ" переконані, що їхні дії були правомірними. Керівництво клубу оголосила про намір подати позов до суду на Мбаппе.

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